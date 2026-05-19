Puebla de México designa DT a Gerardo Espinoza

El club Puebla nombró ‌el martes ‌a Gerardo Espinoza como su director técnico para el torneo Apertura del fútbol mexicano que inicia ​en ⁠julio.

Espinoza, quien dirigió a ‌la selección ⁠mexicana Sub ⁠23 que ganó la medalla de oro en los ⁠Juegos Centroamericanos y ​del Caribe ‌en 2023, sustituirá ‌al español Albert ⁠Espigares López, que fue designado director de fuerzas básicas ​del ‌club.

"A partir de este día, Gerardo Espinoza Ahumada asumirá el cargo de ⁠director técnico del equipo varonil de primera división", informó el equipo en un breve comunicado.

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Puebla finalizó el torneo Clausura ‌en el penúltimo lugar con 13 puntos, uno más de los que registró Santos ‌Laguna.

Espinoza, quien jugó en Puebla en 2014-2015, ha ‌dirigido ⁠a los clubes mexicanos Atlas ​y Guadalajara, además del Aucas de Ecuador.

Con información de Reuters