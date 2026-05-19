Si estás en la crisis de los 30, tenés que escuchar esta canción: reflexión y madurez de una edad bisagra

Jaz Riera lanzó su canción Tengo 30.

Jaz Riera se consolida dentro de la escena del pop local con el lanzamiento de Tengo 30, una propuesta que toma la transición hacia la tercera década como materia prima conceptual y emocional. La canción se posiciona como un balance honesto y en primera persona sobre los replanteos, las incertidumbres y los cambios de perspectiva que acompañan a esta edad bisagra.

Abordar el quiebre que significa para muchas mujeres enfrentar las presiones y los mandatos sociales de la adultez. Lejos de los discursos aspiracionales o las idealizaciones habituales de la industria, la composición adopta un tono confesional para retratar el contraste entre las expectativas heredadas y la realidad individual.

En el plano sonoro, la obra se sostiene sobre una instrumentación pop de corte contemporáneo, donde las melodías envolventes y una interpretación vocal madura sirven de marco para exponer la vulnerabilidad de la artista sin perder el pulso rítmico. Con este estreno, Riera logra transformar una vivencia estrictamente personal en un retrato generacional con el que su audiencia puede conectar de inmediato.

Al poner el foco en la narración íntima y la crudeza de los sentimientos reales, Tengo 30 funciona como un ejercicio de catarsis colectiva, demostrando la vigencia de la canción de autor dentro de las nuevas tendencias del pop argentino y consolidando la identidad de la cantante como una voz atenta a las realidades de su tiempo.

Jaz Riera.

Por qué existe la crisis de los 30

La llamada "crisis de los 30" encuentra su origen principal en el peso de las expectativas sociales y el choque con la realidad cronológica. Históricamente, la entrada a la tercera década de vida ha sido delimitada como la frontera invisible donde se debe consolidar la madurez: alcanzar la estabilidad económica, establecer una carrera profesional ascendente, independizarse de forma definitiva o formar una familia.

Al trazar una línea comparativa entre estos mandatos tradicionales y las complejidades del contexto socioeconómico actual, muchas personas experimentan un fuerte sentimiento de insuficiencia o desfase al notar que sus vidas reales no coinciden con el guion preestablecido. Desde una perspectiva puramente existencial, los 30 años marcan el primer balance consciente sobre el uso del tiempo y el rumbo elegido.

A diferencia de los 20, una etapa orientada a la experimentación, la toma de decisiones y la búsqueda de identidad, la cercanía de la tercera década desata preguntas más profundas sobre el sentido de la rutina y las elecciones previas. Es común que aparezca el temor al estancamiento o la sensación de que las opciones de reconfigurar el camino se vuelven más limitadas, lo que empuja a los individuos a replantearse sus vínculos afectivos, sus vocaciones y sus verdaderos deseos.