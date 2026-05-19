Kicillof: "Tenemos una saturación del sistema sanitario con el 80% de ocupación de camas"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su apoyo para la marcha nacional de salud que se saldrá mañana a las 13 hasta la sede del ministerio nacional y que tendrá su réplica en todo el país. El gobernador hizo una diagnóstico crudo sobre el sistema sanitario argentina producto de la desidia del presidente Javier Milei. Alguno de los números que recabó la provincia indican que la mortalidad infantil subió un 5% y la materna 37%, a lo que se suma el aumento en enfermedades como sífiles y VIH. A su vez 742 mil personas se quedaron sin cobertura de prepaga u obra social y ello satura el sistema público de salud.

"Cuando repasamos programas que el Gobierno ha interrumpdo hay un causa efecto que es inmediato. La política de abandono de la salud de Milei mata, es criminal", denunció con vehemencia el gobernador bonaerense. "Nuestros hospitales públicos empiezan a recibir cantidades de gente que antes no había. Quien recibe todo el abandono y las dificultades que tiene el sistema de obras sociales es el sistema público provincial y municipal en todas sus modalidades. Eso es lo que estamos viviendo ahora, una enorme sobrecarga", describió.

El gobernador destacó que su gestión pone "la cara y el pecho" para dar respuestas ante esta crisis. "No decimos 'no', pero esta es la situación que se está viviendo sin contar las dificultades que generó el gobierno nacional con la vacunación porque ciertas enfermedades reaparecen por la ausencia de medidas preventivas", sumó Kicillof. También explicitó su rechazo a los cambios que impulsa el gobierno a una parte de la ley de Salud Mental. "Lo rechazamos y por eso vamos a rechazarlo mañana en todo el país", dijo en referencia a la movilización.

La preocupación ante el invierno

El gobernador bonaerense alertó sobre la casi ocupación total de las camas por casos de neumonía y destacó que aún no llegó "la peor parte del invierno". Kicillof explicó que un 60% de las internaciones actuales son por casos de neumonía y que hasta hoy hay un 80% de ocupación de camas. Otro tanto se deben a enfermedades que dijo que son "absolutamente evitables" como cardíacas o casos de diabetes.

"Estamos ante una crisis sanitaria que viene qcreciendo muy fuerte y que acompaña la crisis social laboral productiva y también a nivel alimentario. Desde la provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando con medicamentos bonaerenses, hemos anunciado inversiones mayores para sustituir en alguna medida a los medicamentos que dejaron de venir del REMEDIAR que funcionaba hace 24 años y proveía a 20 millones de personas con remedios de diversos tipos. Ese programa lo interrumpieron totalmente", denunció Kicillof.