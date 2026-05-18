Convocan a la Marcha Federal de Salud Pública: "La situación es muy grave"

“La situación del sistema de salud es muy grave, es crítica”, contó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en El Destape Radio y convocó a la Marcha Federal de Salud Pública que será este miércoles a las 13 horas en la sede del ministerio de Salud de la Nación. “Habrá marchas en todas las provincias, en todo el país”, contó el ministro.

Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud reclamarán en contra del ajuste y desfinanciamiento del sistema sanitario impulsado por el gobierno mileísta. Además, buscarán visibilizar el impacto que ya se observa en los hospitales, centros de salud y pacientes en todo el país.

Entre las áreas más afectadas del Ministerio de Salud, tras el recorte brutal de Javier Milei, se encuentran: el dinero del fortalecimiento para los sistemas provinciales (más de 25 mil millones); medicamentos, insumos y tecnología médica para centros y hospitales (20 mil millones); más de 5 mil millones invertidos en la lucha contra el cáncer; 800 millones en Salud Sexual, VIH, tuberculosis y hepatitis virales; más de 830 millones para el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y otros 500 millones en vacunas.

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El gobierno nacional, sin embargo, sostiene una narrativa diferente y asegura que mantiene el "compromiso de fortalecer el sistema sanitario nacional". Como parte de ello, este lunes firmó un compromiso junto a varios ministro de salud del país para la entrega de vacunas y medicamentos.

El sistema de salud en la provincia de Buenos Aires

El funcionario bonaerense advirtió los retrocesos que se están generando en el sistema sanitario producto de la crisis social que se vive. “Hay un aumento significativo de la mortalidad, de las complicaciones”, detalló Kreplak y agregó que actualmente “tenemos un 35% más de internaciones en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, se refirió a la coberturas de vacunación y dijo que era “muy baja”, debido a que “el Gobierno intenta echar culpas diciendo que hay una sociedad antivacunas, la verdad es que no es eso, el problema es que es un Gobierno que no cumple con las leyes”.

Por otra parte, el ministro de Salud hizo hincapié en que “la principal demanda de las escuelas secundarias es trabajar la salud mental”. Actualmente, el presupuesto del Estado nacional en salud mental fue de 48 millones de pesos anuales. “Sacaron los medicamentos del Remediar, cerraron las residencias de salud mental que había en todo el país, nada en investigación, nada en capacitación, nada en rectoría, planificación, evaluación, ninguna política de salud mental y ahora quieren cambiar la ley”, sentenció.

Según los últimos datos que se dieron a conocer, 742.000 personas tuvieron que dejar las prepagas y obras sociales. “El sector público, que este año viene con tremenda crisis económica por una caída de actividad y menos recaudación, se le suma todo el abandono que el Ministerio de Salud de la Nación viene haciendo y cerrando programas”, explicó Kreplak.

Producto de la demanda, “el sistema de salud está a punto de colapsar y todavía no empezó el invierno. El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano, por ejemplo, está al 90%”. “Este Gobierno quiere destruir el concepto del derecho a la salud”, afirmó el ministro.

En tanto, el titular de la cartera sanitaria contó que “más de la mitad de la gente que está en las camas de los hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público porque han cerrado clínicas o porque no tienen capacidad para atenderlos”. A modo de ejemplo, en los mayores de 65 años “solo el 30% de la población está vacunada, pero porque no entregaron las vacunas, y además quitaron el programa Remediar”.

Finalmente, dijo que “nunca sucedió algo de la magnitud que estamos viendo hoy”. “No se puede suspender un programa como el Remediar; es una cuestión que va más allá de cualquier situación política”, remarcó.

“Los medicamentos que antes se retiraban en las unidades sanitarias ahora tienen que retirarse en el hospital porque la gente no puede comprarlos”, indicó y agregó: “La interrupción del programa Remediar lleva a que la gente suspenda tratamientos y aparezcan mayores complicaciones”. “Tenemos que visibilizar la problemática del sistema de salud, no solo del sistema público, sino también de la seguridad social”, cerró el funcionario.