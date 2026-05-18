Un histórico cantante de cumbia se retiró de la música tras 17 años "por seguir a Cristo”

Un histórico cantante de la movida tropical decidió abandonar su carrera musical.

Gastón Hernán Villagra (más conocido como El Retutu), compartió una publicación en sus redes sociales y anunció su retiro de la música luego de 17 años de carrera.

El Retutu inició su camino musical en 2009 y, desde ese entonces no miro atrás. En los últimos años, en paralelo a su carrera artística, Gastón se dedicó a ayudar a personas en situación de calle y conoció la Fe religiosa. Asimismo, en sus redes sociales expresa su amor a Dios y predica a través de versículos de la Biblia.

El cantante de cumbia tropical aseguró: “Llegó una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo, la música”. Además, agregó: “Sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar”.

El Retutu se retira de la música por Dios

El Retutu ganó una gran visibilidad mediática tras su participación en el programa Cuestión de Peso (El Trece), donde protagonizó una transformación física significativa al bajar más de 140 kilos. El cantante siempre se mostró abierto respecto de sus luchas y procesos personales. En el video que publicó en sus redes expresó: “La noche te presenta muchas cosas. El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él. Decido seguir a Cristo, que me cambió la vida, que me salvó de la muerte”.

Por otro lado, también aclaró dudas respecto a las funciones programadas para fines de este mes: "Cumpliré estas fechas que me queda de mayo, pero hoy decido caminar en fe y se que mi Padre tomará el control de todo. Quiero agradecerle a mis amigos que pasaron por la banda y a los que estuvieron hasta ahora, decirles que los amo pero nuestro Padre me eligió para servirle. Una nueva etapa comienza".

