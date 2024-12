Dolor nacional por lo que finalmente pasó con El Retutu: "Oren por mí".

Gastón Hernán Villagra, más conocido como El Retutu, está atravesando un momento complicado en su salud. La noticia se dio a conocer por medio de su hijo, Matías, quien eligió las redes sociales como canal para contar lo que está sucediendo con el querido cantante de cumbia y ex participante de Cuestión de Peso. Con palabras llenas de fe y serenidad, el joven explicó: “Después de unos días difíciles, aparezco para contarles que mi papá está internado en terapia intensiva, donde lo están controlando”.

La situación surgió luego de una cirugía bariátrica programada que, lamentablemente, se complicó. El Retutu presentó fiebre alta, dolores intensos en el abdomen y una preocupante acumulación de hematomas en su cavidad abdominal. Esto obligó a los médicos a realizar una segunda intervención quirúrgica para limpiar la zona afectada y estabilizarlo.

Quién es Matías, el hijo de El Retutu

Matías, con solo 17 años, se convirtió en el principal portavoz y sostén de su familia en este momento tan delicado. Con un tono lleno de madurez, compartió un mensaje cargado de espiritualidad: “Creo que esto es parte de un proceso que Dios quiere que vivamos como familia, porque necesitamos más que nunca de nuestro Sanador, Jesús de Nazaret”. Además, el joven citó el Salmo 119:71, afirmando que las dificultades traen consigo enseñanzas valiosas y fortalecen la fe.

Por su parte, desde el hospital, El Retutu envió un mensaje a su público, mostándose débil pero con esa fortaleza que lo caracteriza: “Quiero pedir disculpas a todos los que confiaron en mí y me contrataron para diciembre. No voy a poder estar en los shows porque me tuvieron que operar de urgencia, pero les prometo que voy a salir adelante. Gracias a todos por sus oraciones y por estar conmigo”. El cantante debía presentarse el 24, 28 y 31 de diciembre, fechas claves para sus seguidores y el mundo de la cumbia. Sin embargo, esta vez, su salud se ha convertido en la prioridad.

El Retutu, quien ganó popularidad en Cuestión de Peso por su inspirador proceso de transformación, donde perdió 130 kilos y cambió hábitos que lo limitaban, se enfrenta ahora a un nuevo desafío. En aquel entonces, su lucha por la vida inspiró a miles, y hoy su determinación sigue intacta. Además de su carrera musical, Villagra también es conocido por su labor solidaria y su fe inquebrantable: durante años ayudó a niños en situación de vulnerabilidad, llevando alimentos y mensajes de esperanza.

En esta ocasión, Matías invitó a todos los seguidores y personas de fe a unirse en oración por la pronta recuperación de su padre. “Quienes puedan rezar, háganlo, porque toda oración suma”, escribió con firmeza y esperanza. Mientras El Retutu permanece en terapia intensiva, el amor de su familia, el apoyo de sus seguidores y su propia fe lo sostienen en este desafío. Aún desde la pausa obligada de su música, su mensaje sigue resonando fuerte: “Voy a salir adelante. Los amo y que Dios los bendiga”.