Gremios presionan a Vidal y paralizan las calles de Santa Cruz por 120 horas

El conflicto social en Santa Cruz eleva su temperatura un nuevo capítulo de tensión, en medio de fuertes críticas a la gestión del gobernador Claudio Vidal. Los gremios estatales profundizan esta semana las medidas de fuerza en distintos sectores de la administración pública, la educación, la salud y la Justicia provincial. Las protestas incluyen paros de entre 96 y 120 horas, movilizaciones y retención de tareas, en medio de un conflicto salarial que se mantiene abierto desde hace un largo tiempo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial confirmó el paro durante toda la semana, mientras que trabajadores viales paralizarán todas las actividades por 72 horas desde el martes. El escenario actual se suma a una seguidilla de protestas que vienen desarrollándose desde abril, cuando distintos gremios comenzaron a coordinar acciones conjuntas dentro del Frente Sindical provincial en reclamo de una urgente recomposición de haberes frente a la inflación.

El sector judicial anunció una de las medidas más extensas del año, con un paro de 120 horas. El conflicto involucra reclamos por salarios, actualización de acuerdos previos y cuestionamientos al retraso en las negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial. "Sin salarios dignos, no hay justicia", expresaron desde el sindicato en una de las publicaciones difundidas.

Según detalló Señal Calafate, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un paro de 96 horas entre este lunes y el jueves. La decisión fue tomada por el Congreso Provincial del gremio docente, que además convocó a participar de distintas actividades en cada filial. "Sumate a las actividades propuestas en cada filial", difundieron desde la entidad al confirmar la continuidad del plan de lucha ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno provincial. .

El gobierno de Santa Cruz analiza tomar deuda y emitir bonos

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos.

AMET Santa Cruz solicitó al Gobierno Provincial que implemente de manera urgente medidas para garantizar una recomposición salarial real. Sobre la posibilidad de tomar deuda pública para afrontar incrementos de sueldos, Verbes reconoció que esa posibilidad está siendo evaluada, aunque aclaró que no puede utilizarse de manera directa para el pago de haberes.

De esta manera, explicó que ese tipo de endeudamiento está orientado principalmente a infraestructura y gastos de capital. Según detalló, la estrategia sería financiar obras públicas mediante deuda para liberar recursos genuinos del Tesoro provincial y destinarlos indirectamente a otras áreas, entre ellas la política salarial.