Por qué Robert Lewandowski no juega el Mundial 2026: los motivos

El delantero es uno de los grandes ausentes del Mundial 2026.

Robert Lewandowski es uno de los delateros más importantes que tiene el fútbol mundial. A sus 37 años, el artillero del Barcelona de España mantiene un alto nivel que lo conserva dentro de la élite. Así fue como se logró destacar desde hace por lo menos una década y media en equipos de primer nivel, como el Borussia Dortmund y el Bayern Munich de Alemania.

Actualmente se sostiene como uno de los goleadores de la liga española y su vigencia es indudable, por lo que su baja en el Mundial 2026 es una de las que más se siente en este evento. Hasta ahora, Lewandowski jugó dos veces la Copa del Mundo con Polonia, en los cuales convirtió dos goles en siete partidos jugados. Y las dos conversiones fueron en Qatar 2022, donde compartió grupo con Argentina, México y Arabia Saudita, en tanto que quedó afuera en octavos de final ante Francia.

La razón por la que no juega Lewandowski el Mundial 2026

El delantero Robert Lewandowski no podrá jugar el Mundial 2026 porque su selección no clasificó a la copa. El combinado europeo fue parte del Grupo G de las Eliminatorias UEFA donde quedó en el segundo puesto con 17 puntos, por detrás de Países Bajos, que entró al certamen como el primero de su zona con 20 unidades. Esto obligó a los polacos a jugar el repechaje para intentar ingresar al campeonato.

Polonia quedó segunda debajo Países Bajos en las Eliminatorias y luego perdió el repechaje frente a Suecia.

Finalmente, Polonia perdió 3 a 2 ante Suecia en Estocolmo, resultado que lo dejó sin mundial. Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres anotaron para el conjunto sueco, mientras que Nicola Zalewski y Karol Swiderki convirtieron para el equipo polaco. Así las cosas, Suecia compartirá zona en el Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Lewandowski habló sobre su futuro en Polonia

El punta realizó un enigmático posteo después de perder el repechaje en Suecia, un posteo en su cuenta de Instagram musicalizado por la canción "time to say goodbye" de Andrea Bocelli, que en castellano significa "tiempo de decir adiós". Pero luego aclaró que aún no tiene decidido si continuará o no en la Selección de Polonia, más allá de que por edad le será difícil llegar a una Copa del Mundo más.

Lewandowski podría seguir jugando para Polonia.

"Necesito tomarme un tiempo y pensarlo, sin hacer ninguna declaración por ahora. Volveré al club, todavía me quedan algunos partidos por jugar. Esta publicación no es una declaración", afirmó el delantero al ser consultado sobre el tema. Quedará esperar para ver si Lewandowski se anima a seguir compitiendo con la selección de su país y tiene tiempo de una revancha más.

Números de Robert Lewandowski en la Selección de Polonia