La Federación Económica de Catamarca encendió las alarmas por la crisis: "No tenemos a quién venderle"

La crisis económica nacional no da tregua y su impacto en el interior del país muestra faceta más dramática. La Federación Económica de Catamarca (FEC) encendió las alarmas de manera contundente sobre la delicada situación que atraviesan los comercios y las pymes de la provincia. El presidente de la entidad, Marcelo Coll, advirtió que la caída del consumo derivó en una situación crítica: "Estamos quedándonos sin el mercado, sin tener a quién vender y sin ese potencial cliente", señaló.

El mapa que dibuja la FEC derriba cualquier relato de reactivación en la provincia que gobierna Raúl Jalil. Según detalló Coll, la brecha entre aquellos que pueden hacer una diferencia económica y la gran mayoría afectada por la crisis es abismal: apenas entre un 10% y un 15% de los sectores económicos mantiene un buen ritmo, mientras que el 85% restante se encuentra en una situación "muy complicada".

La combinación de salarios deteriorados por el deterioro del poder adquisitivo y el alto endeudamiento de las familias catamarqueñas paralizó por completo el consumo. "Vos a una persona que no tiene plata no tenés forma de venderle nada, por más oferta que hagas", aseguró el presidente de la FEC en diálogo con La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3).

A la caída de las ventas tradicionales se le suma un cambio estructural en las formas de consumo. Coll mencionó el fuerte crecimiento del comercio electrónico y las entregas a domicilio, lo que obliga al comerciante tradicional a competir en condiciones de extrema desventaja mientras afronta tarifas e impuestos en alza.

Para ilustrar este descalce entre la oferta y la nueva realidad socioeconómica, el titular de la FEC apeló a una metáfora del analista Salvador Di Stefano: "El tipo que vende mermeladas hoy se encuentra con que el mercado está desayunando una tostada con palta y huevo revuelto". El mercado cambió, se achicó y las pymes locales están quedando fuera de juego.

Catamarca, la segunda provincia con mayor cierre de empresas en el país desde que asumió Milei

La provincia de Catamarca registró una baja del -11,8% en la cantidad de compañías activas y es la segunda más afectada desde el inicio de la gestión libertaria. Según datos del Monitor de Empresas de Fundar, los primeros dos años de Milei fueron los peores en ese sentido en más de 20 años. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

En el país, en diciembre último cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. Fundar precisó que la amplia mayoría de las provincias registran pérdidas en cuanto al número de empresas.

El informe detalló que 22 de las 24 provincias registraron una contracción interanual (es decir, 2024 comparado con 2025) y que en 23 de 24 la contracción se profundizó desde el inicio del actual gobierno. El territorio catamarqueño no escapó de esa realidad y registró un ritmo de cierre que casi triplica el promedio nacional. Catamarca solo fue superada por La Rioja (-14,9%) como la provincia más golpeada en los últimos dos años. Mientras que en tercer lugar se encuentra Chaco, con -10,6%.

Solamente Neuquén escapa al pésimo momento y tuvo más empresas en diciembre del 2025 comparada con el comienzo del gobierno de Milei, pero apenas mostró una mejora de 1,4 por ciento. Los datos del estudio fueron tomados a partir de datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que contemplan tanto empresas públicas como privadas.