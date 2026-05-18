Quisieron defender a Milei en LN+ y salió todo mal: “Vamos a tener que cambiar eso”

Cae el consumo de carne vacuna en Argentina y se registra un mínimo histórico.

En Argentina, el consumo de carne vacuna descendió a sus niveles más bajos en las últimas dos décadas debido al ajuste económico impuesto por el presidente Javier Milei. De esta manera, el precio de la carne vacuna en Buenos Aires alcanzó en mayo un promedio de 18.500 pesos por kilo de acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

En este contexto, durante una transmisión de un móvil en vivo de LN+ en una carnicería de Caballito, Carlos, quién trabaja hace años en el rubro aseguró: “Yo hace 65 años que estoy en la carnicería y hemos pasado momentos de no tener carne, ahora hay carne pero vamos a tener que modificar el asunto del menú”.

Luego, agregó: “En los mejores restaurantes se hace osobuco, roast beef, vamos a tener que cambiar eso, el lomo es caro, el peceto es carito. Vamos a tener que medir el tema de la cantidad, si vamos a hacer un asado, es medio kilo por persona”.

El consumo de carne vacuna en Argentina cae a su nivel más bajo

Durante julio de 2025, el gobierno redujo las retenciones a la carne vacuna y aviar para incentivar las ventas al exterior y revertir parte de las restricciones aplicadas durante la gestión de Alberto Fernández en 2019 para contener el precio. De este modo, el consumo de carne aviar alcanzó los 49,4 kilos por persona al año, superando por primera vez en mucho tiempo al de la carne vacuna. Asimismo, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), durante los últimos 12 meses, el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por año, lo que significó una reducción de alrededor de 1,2 kilos por habitante por año y una baja interanual del 2,5 por ciento.