Oleg Salenko, el hombre récord de la historia de los Mundiales que tiene una marca inalcanzable

La historia de Oleg Salenko, el hombre récord en los Mundiales

En la historia de los mundiales hay futbolistas a los que sólo en un partido alcanzaron un logro memorable que nadie más pudo romper. También hay de aquellos que ni siquiera ganaron la Copa del Mundo pero en un día pudieron hacer lo que otros no. Oleg Salenko es el ejemplo que une los dos puntos y lo logró en Estados Unidos, un país que en 2026 volverá a ser sede de este certamen aunque lo compartirá con Canadá y México.

El exdelantero ruso con pasado en el Dinamo de Kiev y el Rangers de Escocia que representó a tres selecciones en cinco años sigue siendo el único que marcó cinco goles en un mismo encuentro. Transcurrieron catorce copas del mundo antes y siete después de aquel 28 de junio de 1994, pero ningún otro lo igualó. Para colmo, recibió la Bota de Oro -la que también consiguió en 1989 en el Sub 20 con la extinta Unión Soviética- compartida con Hristo Stoichkov con seis tantos cada uno. No le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda del torneo, pero tampoco quedó en el olvido.

Cómo le fue a Rusia en el Mundial Estados Unidos 1994 y qué pasó con Oleg Salenko

La realidad es que el seleccionado ruso, para el momento de ese partido, ya estaba al borde de la eliminación después de perder en el debut ante Brasil por 2 a 0 y luego contra Suecia por 3 a 1. Ya sin chances de alcanzar a dichos seleccionados se medían contra Camerún con el objetivo de al menos quedar entre los mejores cuatro terceros -que clasificaban- pero no lo lograron y se despidieron del certamen. Claro que, fue con una aplastante victoria por 6 a 1 a los africanos y con un Oleg Salenko encendido.

El nacido en 1969 en Leningrado -hoy San Petersburgo- aprovechó rebotes, fallas defensivas, un penal y hasta una "avivada" tras una infracción recibida para inflar las redes de los dos arcos del Estadio Azteca. El grito anterior en la Copa del Mundo fue contra los suecos y el sexto tanto de la goleada fue de Dmitri Radchenko concluyendo así la corta historia de Rusia en el torneo.

Oleg Salenko definiendo en la goleada ante Camerún en el Mundial 1994

En aquel momento, sólo Stoichkov lo igualó en el mismo Mundial por la cantidad de goles, pero ningún otro hizo cinco en un solo partido dejando atrás con cuatro a Eusebio (Portugal) en 1966, Emilio Butragueño (España) en 1986 y Just Fontaine en 1958 (Francia).

Los números de Oleg Salenko en su carrera

Clubes : Zenit Leningrado de la Unión Soviética y Dinamo Kiev de Ucrania; Logroñés, Valencia y Córdoba de España; Rangers de Escocia; Instanbulspor de Turquía y Pogon Szczecin de Polonia.

: Zenit Leningrado de la Unión Soviética y Dinamo Kiev de Ucrania; Logroñés, Valencia y Córdoba de España; Rangers de Escocia; Instanbulspor de Turquía y Pogon Szczecin de Polonia. Partidos jugados : 310 (+8 con la Selección de Rusia y +1 con Ucrania en el primer partido oficial de su historia en 1992 donde no marcó ni asistió).

: 310 (+8 con la Selección de Rusia y +1 con Ucrania en el primer partido oficial de su historia en 1992 donde no marcó ni asistió). Goles : 113 (+6).

: 113 (+6). Asistencias : 20 (+3).

: 20 (+3). Títulos: Copa Soviética 1989/1990 y Liga Suprema 1990 con el Dinamo Kiev y Premier League de Escocia 1995/1996 con el Rangers; Bota de Oro Mundial Sub 20 Arabia Saudita 1989 y Bota de Oro Mundial Estados Unidos 1994.

Qué es de la vida de Oleg Salenko a 32 años de alcanzar un logro histórico en el Mundial 1994

El paso del tiempo impactó de lleno en Oleg Salenko y tuvo varios percances a lo largo de su vida que lo llevaron, entre otras cosas, a vender la preciada Bota de Oro que consiguió en la Copa del Mundo de 1994. Problemas tanto de salud como económicos lo mantuvieron alejado de las canchas, su incursión en el fútbol playa no prosperó como tampoco su carrera de DT a pesar de tener la licencia para ejercer. Además, trabajó como comentarista en partidos de fútbol y sufrió un desmayo en vivo.

Oleg Salenko, el hombre récord en la historia de los mundiales, en la actualidad

En pleno Mundial de Qatar 2022 reapareció y habló del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, principalmente de cómo lo vivió en carne propia él en ese momento desde Kiev junto a su familia. No volvió a pisar suelo ruso (tierra de su madre). Mientras tanto, de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 todavía no se ha pronunciado, pero no quedan dudas que no querrá soltar ese récord que le pertenece desde hace 32 años.