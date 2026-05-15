Bélgica convoca a Lukaku para el Mundial pese a jugar solo una hora de fútbol oficial esta temporada

Imagen de archivo del delantero belga del Napoli Romelu Lukaku saludando durante un partido de la Serie A ante el Hellas Verona, en el Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia.

Bélgica ​ha incluido al delantero Romelu Lukaku en su convocatoria para el Mundial, a pesar de que esta temporada solo ha disputado una ‌hora de fútbol oficial.

Lukaku, que ‌el miércoles cumplió 33 años, no ha sido titular con el Napoli esta temporada, ha disputado siete partidos como suplente y marcó un gol en Verona en febrero, y lleva dos meses en Bélgica recuperándose de una lesión en el tendón de la corva.

No obstante, su papel como máximo goleador del país llevó al seleccionador Rudi García a apostar ​por él de cara ⁠al torneo que comienza el mes que viene, en el que ‌Bélgica se encuentra en el Grupo G junto a Egipto, ⁠Irán y Nueva Zelanda.

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Lukaku ha marcado 89 ⁠goles, pero disputó su último partido de los 124 que ha jugado con la selección en la victoria por 4-3 en casa ante Gales ⁠en la fase de clasificación para el Mundial en junio. Como ​recambio, García ha incluido al prometedor Matías Fernández-Pardo, ‌que se comprometió a defender los ‌colores de Bélgica más temprano en la semana.

El jugador de 21 ⁠años, nacido en Bruselas de padres italianos y españoles, jugó con Bélgica en las categorías inferiores, pero en 2024 optó por jugar con España, aunque posteriormente no acudió a una convocatoria de su selección sub-20. ​Ha cuajado una ‌gran temporada en el Lille y ha sido elegido en lugar de Lois Openda, que no ha jugado con regularidad en la Juventus esta temporada.

El defensa del Sporting Zeno Debast también ha sido incluido a pesar de haberse lesionado en un ⁠entrenamiento con el club portugués y de los rumores de que podría no recuperarse a tiempo. Debast ha sido titular habitual desde que García asumió el cargo de entrenador.

La oportuna recuperación del portero Thibaut Courtois es una ventaja para la plantilla, pero las especulaciones de que García elegiría a cuatro arqueros en su selección de 26 jugadores resultaron ser incorrectas.

García anunció su convocatoria en ‌el telediario del mediodía de la televisión belga y será el cuarto Mundial consecutivo para Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne y Axel Witsel.

Plantilla

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Senne Lammens (Manchester United, Reino Unido), Mike Penders (Racing de Estrasburgo, Francia)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham, Reino Unido), Zeno Debast (Sporting de Lisboa, Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove ‌Albion, Reino Unido), Koni De Winter (AC Milan, Italia), Brandon Mechele (Club Brujas, Bélgica), Thomas Meunier (Lille, Francia), Nathan Ngoy (Lille), Joaquín Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht de Fráncfort, Alemania)

Centrocampistas: Kevin ‌De Bruyne (Napoli, Italia), Amadou ⁠Onana (Aston Villa, Reino Unido), Nicolas Raskin (Rangers, Escocia), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona, España)

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta, ​Italia), Jeremy Doku (Manchester City, Reino Unido), Matías Fernández-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica, Portugal), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal, Reino Unido).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)