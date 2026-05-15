Por qué son finales los partidos de Copa Libertadores para Boca

Las cuentas que debe realizar el Xeneize para avanzar de ronda y no quedar eliminado en instancia de Grupos.

El calendario deportivo de Boca se encuentra a dos partidos de culminar hasta que el Mundial se haya consumido en su totalidad. Esto es producto de que le quedan dos duelos en el marco de la Copa Libertadores. Ambos son considerados como una final tanto para los jugadores, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda y mismo los hinchas que lo manifiestan en las redes sociales.

Si se observa el cuadro del grupo D es posible apreciar que la Universidad Católica está primera con siete unidades, Cruzeiro es segundo con el mismo puntaje. Mientras que el Xeneize quedó en el tercer escalón con seis puntos y Barcelona es último con tres. A falta de dos fechas, ninguno de los cuatro equipos tiene confirmado su futuro en el plano internacional.

¿Qué pasará con Boca si suma seis unidades?

En caso de que los dirigidos por Claudio Úbeda se queden con la victoria en los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica se va a clasificar como el mejor de su zona a los octavos de final. Esto le permitirá sacar cierta ventaja al momento de definir los duelo mano a mano porque las revanchas se definirán en la Bombonera.

¿Qué pasará con Boca si suma cuatro unidades?

En este caso, el equipo necesita ganar uno de los dos partidos que le queda y empatar el siguiente. De esta manera, avanzará de ronda. Aunque un empate un empate ante Universidad Católica obliga a revisar la victoria frente a Cruzeiro, que debe haberse dado por dos o más goles.

¿Qué pasará con Boca si suma tres puntos?

Se encuentra obligado a esperar que Barcelona le gane a uno de los equipos que Boca le haya ganado.

¿Puede quedar eliminado en la quinta fecha?

Es probable, pero depende de una combinación de resultados. Esto es producto de que Boca debe perder ante Cruzeiro sin importar la diferencia en el marcador. Mientras que la Universidad Católica debe sumar puntos ante Barcelona. Por ende, el conjunto de Brasil y el de Chile pasarán a tener 10 unidades a falta de una fecha. Mientras que los dirigidos por Claudio Úbeda quedarán con seis.

Por otro lado, el Xeneize podría quedar fuera de todo en caso de que pierda los dos partidos porque Barcelona puede igualar la franja de los seis puntos. En este caso, la CONMEBOL va a tomar como criterio de clasificación la diferencia de goles, debido a que ambos equipos se vencieron cada vez que se cruzaron.

¿Cuántos dólares ganó Boca disputando la Libertadores?

El club tiene asegurado un ingreso de 3 millones de dólares por los partidos que disputará en la Bombonera, mientras que las victorias frente a Barcelona y Universidad Católica le permitieron recibir dos cheques de 340 mil de la divisa extranjera. Lo que permite pensar que el club lleva recolectado 3.6 millones. Y esta cifra podría incrementarse en caso de clasificar a los octavos de final, debido a que la CONMEBOL paga 1.25 millones por avanzar.