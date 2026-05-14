Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 16 y domingo 17 de mayo 2026

Juana Viale recibirá este domingo a actores, periodistas y figuras del teatro en una nueva edición de Almorzando con Juana.

La televisión argentina volverá a tener un fin de semana cargado de figuras en las clásicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Tanto el sábado por la noche como el domingo al mediodía, los programas reunirán actores, periodistas, músicos y personalidades del espectáculo en dos emisiones que prometen actualidad, humor y anécdotas.

Cómo será la mesa de Juana Viale este domingo

El domingo 17 de mayo desde las 13:45, Juana Viale encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana, el histórico ciclo heredero del tradicional formato televisivo creado por Mirtha Legrand.

En esta oportunidad, la conductora recibirá a invitados vinculados al teatro, la televisión y el periodismo deportivo. La propuesta del programa continuará apostando a conversaciones relajadas donde suelen mezclarse experiencias personales, actualidad y debates sobre distintos temas culturales.

Entre las figuras destacadas estará el actor Mario Pasik, quien recientemente integró el elenco de Legalmente Rubia junto a Laurita Fernández. Además, durante los primeros meses del año protagonizó la obra El diario de Adán y Eva, basada en el clásico texto de Mark Twain, en el Teatro de la Reforma de Córdoba junto a Betiana Blum.

También formará parte de la mesa Adabel Guerrero, reconocida exvedette y bailarina con amplia trayectoria en televisión y teatro. La artista suele ser una de las invitadas más buscadas en programas de actualidad y entretenimiento por sus opiniones directas y su experiencia en el mundo del espectáculo.

Los invitados confirmados de Juana Viale

La mesa del domingo tendrá además la presencia del periodista y relator deportivo Fede “El Negro” Bulos, una de las voces más reconocidas del análisis futbolístico en radio y televisión.

A su vez, el actor Diego Gentile dirá presente en el programa mientras atraviesa un destacado momento teatral con Casual, obra que comparte con Malena Guinzburg.

La lista de invitados se completa con Laura Cymer, actriz que actualmente protagoniza Hijos de primera, una producción que ganó notoriedad dentro de la cartelera porteña.

Con este grupo de figuras, el ciclo de Juana Viale buscará mantener el perfil distendido que caracteriza a los almuerzos de los domingos, combinando entretenimiento y actualidad.

Quiénes estarán con Mirtha Legrand el sábado 16 de mayo

Mirtha Legrand encabezará una nueva “mesaza” el sábado por la noche con invitados vinculados al espectáculo y la actualidad.

Por otro lado, el sábado 16 de mayo desde las 21:30 y por la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de una nueva edición de La Noche de Mirtha.

La histórica conductora tendrá una mesa marcada por la actualidad cultural, el espectáculo y el análisis de temas de interés general. Como ocurre habitualmente, la propuesta incluirá debates, opiniones y momentos de humor entre los invitados.

Una de las figuras principales será la actriz Mercedes Morán, quien acaba de lanzar Madre mía, su primer libro. La publicación, presentada el pasado 9 de mayo, propone un recorrido íntimo entre la autoficción y la crónica para reconstruir la compleja relación con su madre.

La mesa de Mirtha Legrand reunirá espectáculo y actualidad

La clásica “mesaza” de Mirtha Legrand también contará con la participación del periodista deportivo Horacio Pagani, histórico comentarista y panelista ligado al fútbol argentino.

Además, estará presente El Polaco, uno de los cantantes de cumbia más populares del país y habitual invitado en programas de televisión por su vínculo con el mundo artístico y mediático.

La mesa se completará con Dominique Metzger, periodista y conductora de Telenoche, quien aportará una mirada vinculada a la actualidad informativa y política.

De esta manera, el fin de semana televisivo volverá a reunir a reconocidas figuras en los ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale, dos programas que continúan siendo una referencia dentro de la televisión argentina.