Enojo en Boca: Bareiro habría jugado lesionado a pesar de la indicación médica

La recomendación médica era no arriesgarlo y el delantero terminó yendo de titular

La eliminación de Boca frente a Huracán en el marco del Torneo Apertura dejó una gran cantidad de consecuencias. En lo deportivo, se desprende que Adam Bareiro quedó marginado producto de una lesión. Aunque lo llamativo de esta novedad es un anuncio que se hizo sobre la posibilidad de que lo hayan obligado a jugar sabiendo los efectos negativos que se podían llegar a desprender.

“Adam Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo”, expresa el comunicado que el club difundió en sus redes sociales. Se estima que tendrá un mes para recuperarse y volver a estar activo. Esto lo saca de los dos partidos que quedan en el calendario de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el paso de las horas expone que la presencia de Adam Bareiro en el encuentro contra Huracán fue una que se decidió a pesar de tener el músculo complicado. “Tiene una sobrecarga en el aductor. Por tratarse de un partido mata-mata, la intención del futbolista es estar”, señaló el periodista Martín Arevalo en ESPN el pasado 8 de mayo en la previa del duelo que se llevó a cabo en el campo de juego de la Bombonera.

Lo expresado por el periodista permite entender que Boca tomó la decisión de no escuchar las recomendaciones del departamento médico y decidió arriesgar al delantero. Las consecuencias quedan a la vista de todos, porque ahora es necesario buscarle un reemplazante para los cruces ante Cruzeiro y la Universidad Católica, que son decisivos para avanzar de ronda o no en la Copa Libertadores.

Por otro lado, el desgarro que Adam Bareiro sufrió es uno que lo dejó en duda de cara a una posible convocatoria que le permita meterse en la nómina definitiva para el Mundial. Es que Gustavo Alfaro lo convocó dentro de los 55 que forman parte de la lista preliminar. Los comentarios mencionan que lo van a esperar y observar su evolución para determinar si podrá o no sumar minutos en el campeonato.

Los 7 jugadores que se irán de Boca

Después de una eliminación como fue la que sufrió frente a Huracán, lo primero que se desprende es que Boca plena realiza y acelera la salida de algunos nombres que no vienen rindiendo de manera esperada con la camiseta. El primero que se menciona que podría irse es Juan Barinaga porque la intención es buscar un lateral derecho de más jerarquía.

Por otro lado, se consideran las salidas de Willians Alarcón, Agustín Martegani, Tomás Belmonte y Kevin Zenón, que se encuentran totalmente relegados de la consideración de Claudio Úbeda, que decidió que salgan a buscarse club con el fin de que sus carreras profesionales no se vean interrumpidas. Otro jugador que seguiría el mismo camino es Lucas Janson.

Mientras que Exequiel Zeballos es un jugador que no logra acordar la renovación de su contrato, que culmina en diciembre, y esto le deja a Boca dos alternativas. Una es darle al jugador lo que pretende o que acepte una propuesta de venta en el mercado de pases de junio con el fin de asegurarse un ingreso de dinero y no perderlo bajo la libertad de acción.