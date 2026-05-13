Final explicado de "Relatos salvajes", la película argentina de gran éxito

La película argentina Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifron y producida por Pedro Almodóvar, es una antología que explora los límites de la civilización y el instinto animal ante la injusticia, el maltrato o el estrés cotidiano. A través de seis historias independientes, la película nos muestra cómo ciudadanos comunes, empujados por situaciones límite, cruzan la línea hacia la barbarie y la pérdida absoluta de control.

"Pasternak". En un avión, todos los pasajeros descubren que conocen a Gabriel Pasternak, un hombre al que todos perjudicaron en el pasado. El cierre es brutal: Pasternak (el comisario de a bordo) estrella la aeronave contra la casa de sus padres. Este final explica el resentimiento absoluto como un motor de venganza suicida que no busca justicia, sino la aniquilación total de quienes causaron su trauma.

"Las ratas". Una moza reconoce en un cliente al usurero que arruinó a su familia. Mientras ella duda, la cocinera decide envenenarlo con raticida y termina apuñalándolo cuando el hombre agrede al hijo de la moza. El final ilustra la justicia por mano propia ejercida por los estratos más bajos, donde la violencia es la única respuesta ante un sistema que protege al abusador. Erica Rivas en "Relatos Salvajes". (Crédito de foto: Warner Bros.)

"El más fuerte". Un duelo de carretera entre un conductor de un auto de lujo y un hombre en un vehículo viejo escala hasta niveles demenciales. Ambos terminan calcinados dentro del coche tras una explosión provocada por su propia furia mientras se peleaban. Representa la autodestrucción mutua donde el ego y el orgullo prevalecen sobre la propia supervivencia.

"Bombita". Simón, un experto en demoliciones está harto de la burocracia y las multas de tránsito, por eso pone una bomba en su auto remolcado. Tras la explosión, termina en prisión pero se convierte en un héroe popular. Refleja la catarsis colectiva contra un sistema administrativo sordo e injusto que asfixia al ciudadano común. MÁS INFO Cine Así es Belén, la impactante historia real que dirige y protagoniza Dolores Fonzi

"La propuesta". Un joven rico atropella a una mujer embarazada y su padre intenta sobornar al jardinero para que se culpe. Todo se desmorona por la avaricia de los abogados. Al final, el jardinero es atacado por el esposo de la víctima al salir de la casa. Muestra cómo la corrupción y el dinero no pueden contener la violencia emocional reprimida.