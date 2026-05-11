Dónde ver películas y series gratis: los mejores 8 sitios y app para disfrutar de manera legal

Hay opciones para ver series y películas gratis.

En un mercado saturado de suscripciones mensuales, surgen alternativas legales y seguras que ofrecen contenido de alta calidad bajo el modelo FAST (televisión gratuita con publicidad) o catálogos abiertos. Algunas de las mejores opciones para transformar tu celular, computadora o televisión smart en un centro de entretenimiento con aplicaciones que no requieren gastar ni un solo centavo y que se destacan por ser legales y seguras.

Ocho aplicaciones legales para ver series y películas gratis

Pluto TV: es la plataforma líder en canales temáticos. Su gran atractivo es que no requiere registro; basta con entrar y elegir entre sus más de 100 señales en directo o su sección "on demand". Su especialidad es la variedad: ofrece desde canales dedicados exclusivamente a South Park hasta cine de acción y clásicos.

Tivify: se posiciona como la herramienta ideal para quienes no tienen antena de televisión o buscan movilidad. Permite ver todos los canales de la TDT en directo y ofrece funciones avanzadas de grabación, sumando además canales temáticos propios en su plan gratuito.

Rakuten TV: ofrece una sección específica denominada "Free" con una selección rotativa de películas de Hollywood, documentales y contenido infantil. Su modelo se basa en anuncios breves, permitiendo acceder a cine comercial sin costo alguno.

El mercado de plataformas gratis es cada vez más amplio.

YouTube: sigue siendo un pilar fundamental del entretenimiento. Más allá de los creadores de contenido, alberga canales oficiales como Cinetel Multimedia o Movie Central que ofrecen largometrajes completos y series clásicas con licencia oficial.

Plex: aunque nació para gestionar bibliotecas personales, hoy ofrece un catálogo inmenso de miles de títulos gratuitos y canales en vivo. Su especialidad es el cine independiente y los clásicos de culto, ideal para quienes prefieren la versión original.

RTVE Play: es la joya del contenido en español. Permite acceder a todo el archivo histórico de la televisión pública, incluyendo series premiadas, cine español de todas las épocas y documentales de alta calidad sin cortes publicitarios.

ViX: esta plataforma es la opción líder para el público hispanohablante. Se especializa en contenido latino, ofreciendo desde telenovelas icónicas y deportes hasta cine contemporáneo producido en la región.

Wikiflix: la alternativa para los usuarios más curiosos. Se especializa en cine de dominio público y películas con licencias abiertas, garantizando una experiencia culturalmente enriquecedora con títulos que ya son parte de la historia del cine.

Estas ocho aplicaciones demuestran que la legalidad no está reñida con la gratuidad, a través del abanico de opciones seguro y diverso que ofrecen para todos los gustos.