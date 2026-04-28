Estrenos de Prime Video en mayo 2026: las mejores series y películas que llegan

Estrenos en Prime Video durante mayo de 2026.

Prime Video prepara un mes cargado de novedades para mayo de 2026, con una combinación de grandes regresos, nuevas apuestas y una película que expande uno de sus universos más reconocidos. La plataforma de Amazon ordena sus estrenos con una clara apuesta por el entretenimiento, mezclando acción, fantasía, romance y propuestas más estilizadas.

Nicholas Cage en "Spider-Noir". (Crédito de foto: Sony Pictures Television)

Estrenos de mayo en Prime Video

Citadel, temporada 2, 6 de mayo: la ambiciosa producción de espionaje retoma su historia con un conflicto aún más complejo. Los agentes encubiertos vuelven a enfrentarse a una poderosa organización que busca controlar información estratégica a nivel mundial. En esta nueva temporada, la trama se vuelve más profunda al explorar las consecuencias de las decisiones tomadas, al tiempo que amplía su universo narrativo con misiones más riesgosas y escenarios internacionales.

Buenos presagios, temporada 3, 13 de mayo: la historia del ángel y el demonio que intentan mantener el equilibrio en la Tierra suma un nuevo capítulo. La tercera temporada introduce conflictos que ponen a prueba su particular alianza, en una narrativa que vuelve a combinar fantasía, humor y momentos reflexivos. La serie mantiene su identidad, pero eleva la tensión emocional entre sus protagonistas.

Off Campus, 13 de mayo: este drama romántico se centra en los vínculos personales y las decisiones que marcan la vida de sus protagonistas. Hannah intenta acercarse al chico que le interesa, pero necesita ayuda. Garrett, un popular deportista, acepta asistirla a cambio de apoyo académico. Lo que comienza como un acuerdo práctico evoluciona hacia una conexión inesperada, generando un conflicto emocional que redefine sus sentimientos.

Jack Ryan: Guerra encubierta, 20 de mayo: el universo del analista convertido en agente se expande con una nueva misión que involucra amenazas globales. La película combina acción con intriga política, llevando al personaje a distintos escenarios internacionales donde deberá enfrentar un conflicto de alto riesgo. La narrativa mantiene el tono tenso característico de la franquicia.

Spider-Noir, 27 de mayo: ambientada en una versión alternativa de Nueva York durante los años 30, esta propuesta presenta una visión más oscura del clásico superhéroe, protagonizada por Nicholas Cage. Con una estética inspirada en el cine noir, la serie apuesta por el misterio y una narrativa más introspectiva, diferenciándose del tono habitual del personaje.

Con esta variedad de estrenos, Prime Video apuesta a consolidar su catálogo con historias que combinan espectáculo, emoción y diversidad de géneros, buscando captar tanto a fanáticos de sagas reconocidas como a nuevos espectadores.