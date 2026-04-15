“The Boys” acelera hacia su final: cuándo y a qué hora se estrena el explosivo episodio 3 en Argentina.

La cuenta regresiva hacia el desenlace de The Boys ya está en marcha, y el tercer capítulo de su quinta y última temporada llega con la promesa de subir todavía más la apuesta. Con un calendario semanal que mantiene a los fans en vilo, la serie se consolida como uno de los eventos televisivos del momento.

El episodio 3 se estrena este miércoles 15 de abril de 2026 de manera global a través de Prime Video, siguiendo la estrategia de lanzamiento escalonado que la plataforma viene aplicando desde el inicio de la temporada.

A qué hora se podrá ver el nuevo capítulo de The Boys en Argentina

En el caso de Argentina, el capítulo estará disponible desde las 4:00 de la madrugada, en simultáneo con otros países de Latinoamérica. La quinta temporada, que comenzó el 8 de abril con sus dos primeros episodios, marcará el cierre definitivo de la historia creada por Eric Kripke.

En total, serán ocho capítulos que se estrenarán cada miércoles hasta el 20 de mayo, fecha elegida para el gran final. Más allá del dato duro, el episodio 3 aparece como una pieza clave dentro de la narrativa.

La quinta temporada de The Boys tendrá en total ocho capítulos que se estrenarán cada miércoles hasta el 20 de mayo.

Tras el impactante cliffhanger del capítulo anterior, la trama se adentra en un punto de quiebre donde las decisiones de Butcher y el avance cada vez más violento de Homelander tensan al máximo el conflicto central.

En este tramo final, The Boys vuelve a combinar su sello distintivo de violencia extrema, humor negro y crítica política con una sensación de urgencia narrativa. Ya no hay margen para rodeos. Cada episodio funciona como un paso más hacia un desenlace que promete ser tan incómodo como inolvidable.