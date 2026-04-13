De qué trata y reparto de "Crimen 101", la película que fue un fracaso en el cine y es un éxito en Prime Video

Mark Ruffalo y Chris Hemsworth protagonizan "Crimen 101". (Crédito de foto: Sony Pictures)

La película Crimen 101 es un thriller policial que gira en torno a una serie de robos perfectamente ejecutados a mansiones de lujo en la costa de California. Lo que en apariencia parecen golpes aislados despierta la atención de un detective obsesivo que detecta un patrón oculto. A medida que avanza la investigación, la trama se adentra en una red de corrupción, secretos y vínculos inesperados entre los sospechosos, construyendo un relato tenso donde nadie parece ser quien dice ser. Después de su paso por cines, ha llegado a Prime Video.

"Crimen 101": desapercibida en cines

Pese a su premisa atractiva y a contar con un elenco reconocido, la película no logró destacarse en su paso por los cines. Su rendimiento en taquilla fue discreto y rápidamente quedó relegada por otros estrenos más comerciales. Entre las razones del fracaso se señalan varios factores: una campaña de marketing poco efectiva, críticas que cuestionaron su ritmo narrativo y cierta previsibilidad en el desarrollo, además de una fuerte competencia en cartelera durante su estreno. En un contexto donde el público elige cada vez más cuidadosamente qué ver en salas, Crimen 101 no consiguió generar el interés suficiente.

Llama también la atención que el elenco de esta película de acción era realmente un equipo sólido que podría llenar salas de cine. Encabezado por Chris Hemsworth, quien se aleja de sus roles más físicos para ponerse en la piel de un trabajador meticuloso. Lo acompaña Mark Ruffalo, aportando solidez en un papel clave dentro de la trama, mientras que Barry Keoghan suma intensidad con un personaje ambiguo. El reparto se completa con Halle Berry, quien aporta peso dramático y presencia en pantalla. En conjunto, se trata de un casting de alto perfil que fue uno de los principales atractivos del proyecto.

"Crimen 101", película disponible en Prime Video. (Crédito de foto: Sony Pictures)

"Crimen 101" aumenta su audiencia en Prime Video

Sin embargo, su historia no terminó ahí. Tras su llegada a Prime Video, la película encontró una segunda vida. En la plataforma, ha comenzado a escalar posiciones dentro del ranking de contenidos más vistos en varios países, impulsada por el boca a boca digital y la facilidad de acceso. Este fenómeno no es nuevo: muchos títulos que pasan desapercibidos en cines logran captar la atención del público en streaming, donde las expectativas son diferentes y el consumo es más flexible.

La película ha tenido un buen desempeño en términos de visualizaciones y presencia en rankings, por lo que parece que es una película que encontró su audiencia fuera de las salas.