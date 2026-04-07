Dura menos de dos horas y arrasa en Prime Video: la comedia ideal para una tarde de lluvia

Goodrich arrasa en reproducciones en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video ofrece a sus usuarios una película que es perfecta para disfrutar cuando la lluvia te obliga a quedarte adentro. Escrita y dirigida por Hallie Meyers-Shyer, Goodrich es una comedia dramática estadounidense que llegó a los cines de Estados Unidos el 18 de octubre de 2024.

La producción, distribuida por Ketchup Entertainment, cuenta con un elenco encabezado por Michael Keaton y Mila Kunis, acompañados por figuras como Andie MacDowell, Carmen Ejogo y Kevin Pollak. La trama se centra en Andy Goodrich, un marchant de arte de 60 años residente en Los Ángeles cuya vida profesional y personal entra en crisis simultáneamente.

Mientras su galería boutique enfrenta la quiebra, su esposa Naomi le comunica de forma inesperada que ha ingresado en un centro de rehabilitación por adicción a fármacos. Ante el abandono de su pareja, quien le recrimina su falta de atención y presencia familiar, el protagonista debe asumir el cuidado de sus hijos y enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas.

El desarrollo del proyecto comenzó en mayo de 2019 con la confirmación de Keaton en el rol principal. A principios de 2023, la incorporación de Mila Kunis como la hija mayor de Andy completó el núcleo familiar de la historia. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Los Ángeles durante el mes de abril de ese mismo año, sumando posteriormente a actores como Michael Urie, Laura Benanti y la joven Vivien Lyra Blair.

Goodrich.

La película marca el regreso de Meyers-Shyer al género, explorando las dinámicas familiares y la redención personal. Con una adquisición de derechos concretada a inicios de 2024, la cinta se posicionó como uno de los estrenos destacados de la temporada, abordando con equilibrio los conflictos generacionales y las dificultades de equilibrar el éxito laboral con los vínculos afectivos.

Elenco de Goodrich