Dura menos de dos horas y arrasa en Prime Video: la comedia ideal para una tarde de lluvia

Amazon Prime Video ofrece a sus usuarios una película que es perfecta para disfrutar cuando la lluvia te obliga a quedarte adentro. Escrita y dirigida por Hallie Meyers-Shyer, Goodrich es una comedia dramática estadounidense que llegó a los cines de Estados Unidos el 18 de octubre de 2024.
La producción, distribuida por Ketchup Entertainment, cuenta con un elenco encabezado por Michael Keaton y Mila Kunis, acompañados por figuras como Andie MacDowell, Carmen Ejogo y Kevin Pollak. La trama se centra en Andy Goodrich, un marchant de arte de 60 años residente en Los Ángeles cuya vida profesional y personal entra en crisis simultáneamente.
Mientras su galería boutique enfrenta la quiebra, su esposa Naomi le comunica de forma inesperada que ha ingresado en un centro de rehabilitación por adicción a fármacos. Ante el abandono de su pareja, quien le recrimina su falta de atención y presencia familiar, el protagonista debe asumir el cuidado de sus hijos y enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas.
El desarrollo del proyecto comenzó en mayo de 2019 con la confirmación de Keaton en el rol principal. A principios de 2023, la incorporación de Mila Kunis como la hija mayor de Andy completó el núcleo familiar de la historia. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Los Ángeles durante el mes de abril de ese mismo año, sumando posteriormente a actores como Michael Urie, Laura Benanti y la joven Vivien Lyra Blair.
La película marca el regreso de Meyers-Shyer al género, explorando las dinámicas familiares y la redención personal. Con una adquisición de derechos concretada a inicios de 2024, la cinta se posicionó como uno de los estrenos destacados de la temporada, abordando con equilibrio los conflictos generacionales y las dificultades de equilibrar el éxito laboral con los vínculos afectivos.
Elenco de Goodrich
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Michael Keaton como Andy Goodrich, un marchante de arte.
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Mila Kunis como Grace Goodrich, la hija de Andy de su primer matrimonio.
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Carmen Ejogo como Lola.
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Michael Urie como Terry.
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Kevin Pollak como Cy, el socio comercial de Andy.
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Laura Benanti como Naomi Parsons Goodrich, la segunda esposa de Andy.
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Andie MacDowell como Ann Goodrich, la ex esposa de Andy.
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Vivien Lyra Blair como Billie Goodrich, la hija de Andy y Naomi y hermana gemela de Mose.
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Nico Hiraga como Jonny.
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Jacob Kopera como Mose Goodrich, hijo de Andy y Naomi y hermano gemelo de Billie.
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Danny Deferrari como Pete, el marido de Grace.
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Poorna Jagannathan como Dra. Verma.
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Andrew Leeds como Greg.