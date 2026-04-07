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Dura menos de dos horas y arrasa en Prime Video: la comedia ideal para una tarde de lluvia

Esta comedia con tintes de drama engancha al espectador desde el inicio. Se trata de una opción perfecta para un momento de desconexión post-jornada laboral.

07 de abril, 2026 | 17.28

Amazon Prime Video ofrece a sus usuarios una película que es perfecta para disfrutar cuando la lluvia te obliga a quedarte adentro. Escrita y dirigida por Hallie Meyers-Shyer, Goodrich es una comedia dramática estadounidense que llegó a los cines de Estados Unidos el 18 de octubre de 2024.

La producción, distribuida por Ketchup Entertainment, cuenta con un elenco encabezado por Michael Keaton y Mila Kunis, acompañados por figuras como Andie MacDowell, Carmen Ejogo y Kevin Pollak. La trama se centra en Andy Goodrich, un marchant de arte de 60 años residente en Los Ángeles cuya vida profesional y personal entra en crisis simultáneamente.

Mientras su galería boutique enfrenta la quiebra, su esposa Naomi le comunica de forma inesperada que ha ingresado en un centro de rehabilitación por adicción a fármacos. Ante el abandono de su pareja, quien le recrimina su falta de atención y presencia familiar, el protagonista debe asumir el cuidado de sus hijos y enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas.

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El desarrollo del proyecto comenzó en mayo de 2019 con la confirmación de Keaton en el rol principal. A principios de 2023, la incorporación de Mila Kunis como la hija mayor de Andy completó el núcleo familiar de la historia. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Los Ángeles durante el mes de abril de ese mismo año, sumando posteriormente a actores como Michael Urie, Laura Benanti y la joven Vivien Lyra Blair.

Goodrich.

La película marca el regreso de Meyers-Shyer al género, explorando las dinámicas familiares y la redención personal. Con una adquisición de derechos concretada a inicios de 2024, la cinta se posicionó como uno de los estrenos destacados de la temporada, abordando con equilibrio los conflictos generacionales y las dificultades de equilibrar el éxito laboral con los vínculos afectivos.

Elenco de Goodrich

  • Michael Keaton como Andy Goodrich, un marchante de arte.

  • Mila Kunis como Grace Goodrich, la hija de Andy de su primer matrimonio.

  • Carmen Ejogo como Lola.

  • Michael Urie como Terry.

  • Kevin Pollak como Cy, el socio comercial de Andy.

  • Laura Benanti como Naomi Parsons Goodrich, la segunda esposa de Andy.

  • Andie MacDowell como Ann Goodrich, la ex esposa de Andy.

  • Vivien Lyra Blair como Billie Goodrich, la hija de Andy y Naomi y hermana gemela de Mose.

  • Nico Hiraga como Jonny.

  • Jacob Kopera como Mose Goodrich, hijo de Andy y Naomi y hermano gemelo de Billie.

  • Danny Deferrari como Pete, el marido de Grace.

  • Poorna Jagannathan como Dra. Verma.

  • Andrew Leeds como Greg.

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