Final explicado de "Besos, Kitty", temporada 3 de la serie de Netflix

"Besos, Kitty", disponible en Netflix.

La tercera temporada de la serie surcoreana Besos, Kitty, de Netflix, retoma la historia de Kitty Song Covey en su último año en la Korean Independent School of Seoul (KISS), donde intenta equilibrar el amor, la amistad y las decisiones sobre su futuro. En estos nuevos episodios, la protagonista busca consolidar su relación con Min Ho mientras se acerca el final de la secundaria y aparecen nuevos conflictos, malentendidos y desafíos emocionales que la obligan a madurar. La serie, spin-off del universo de A todos los chicos de los que me enamoré, profundiza en la identidad de Kitty, su vínculo con su familia y sus dudas sobre qué camino seguir tras graduarse.

Final explicado de "Besos, Kitty", tercera temporada

El final de la temporada 3 es uno de los más comentados por los fans, ya que combina romance, giros dramáticos y un cierre abierto. Todo se desencadena a partir de un gran malentendido: Kitty encuentra una prueba de embarazo y cree que Min Ho le oculta algo relacionado con Eunice. Esto provoca una ruptura impulsiva, marcada por la desconfianza. Sin embargo, más adelante se revela que todo fue un error: Eunice no estaba embarazada y la prueba pertenecía a otra pareja.

Aunque Kitty intenta recomponer la relación, el daño ya está hecho y Min Ho decide tomar distancia, cansado de las dudas constantes. Este conflicto funciona como eje del final: no es solo una historia de amor, sino un aprendizaje sobre la confianza y la comunicación. Al mismo tiempo, Kitty recibe la noticia de que fue aceptada en la Universidad de Nueva York (NYU), lo que marca un punto de inflexión en su vida.

El cierre llega con una escena romántica clave: antes de que Kitty viaje a Estados Unidos, Min Ho la alcanza, le confiesa su amor y decide subirse al avión con ella. Este gesto simboliza un nuevo comienzo para ambos. No es un “final cerrado”, sino más bien un punto de partida: la pareja se reconcilia, pero su futuro queda abierto, ahora fuera de Seúl y con nuevos desafíos por delante.

"Besos, Kitty" cuenta con tres temporadas.

¿Cuándo estrena la cuarta temporada?

En cuanto al futuro de la serie, Netflix todavía no confirmó oficialmente una cuarta temporada. Sin embargo, todo indica que hay intenciones de continuar la historia, especialmente por el final abierto y la posibilidad de explorar la vida universitaria de Kitty en Nueva York. Si la recepción del público es positiva, es muy probable que haya más episodios, aunque por ahora no hay anuncio definitivo.

Este final de temporada para Besos, Kitty funciona como un cierre emocional de etapa, pero deja la puerta abierta para una nueva historia.