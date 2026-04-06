Tiene 9 episodios: el thriller nórdico que va por el top global de Netflix

Basada en las novelas del escritor noruego Jo Nesbø, la producción propone una historia policial oscura, centrada tanto en la investigación criminal como en los conflictos internos de su protagonista.

Estrenada en marzo de 2026 y hoy posicionada en el segundo puesto del ranking de las series más vistas en Netflix a escala global, Harry Hole consolida una vez más la tendencia de auge del thriller nórdico en la plataforma de streaming.

Basada en las novelas del escritor noruego Jo Nesbø, la producción propone una historia policial oscura, centrada tanto en la investigación criminal como en los conflictos internos de su protagonista.

Protagonizada por Tobias Santelmann, Joel Kinnaman y Pia Tjelta, Harry Hole aglutina un total de 7,8 puntos sobre 10 en IMDb, además de cuarta en la escala de popularidad.

¿De qué se trata Harry Hole?

Compuesta por nueve episodios, la producción nórdica sigue a Harry Hole, un detective de homicidios en Oslo que se enfrenta a una serie de asesinatos particularmente violentos y enigmáticos. La trama principal se articula alrededor de un asesino serial, cuyos crímenes presentan patrones rituales y desconciertan a la policía local.

Sin embargo, el eje narrativo no se limita al caso policial. Hole es retratado como un personaje complejo, marcado por el alcoholismo y por una vida personal deteriorada, elementos que afectan tanto su desempeño profesional como sus vínculos. Esta construcción responde a un arquetipo clásico del noir escandinavo: el investigador brillante pero profundamente dañado.

En paralelo a la cacería del asesino, la serie introduce una segunda línea argumental centrada en la corrupción dentro de la propia fuerza policial. El detective sospecha de su colega Tom Waaler, que no solo entorpece la investigación sino que podría estar vinculado a una red criminal más amplia. Este doble conflicto (externo e interno) estructura la tensión dramática de la temporada.

Ambientada en una Oslo sombría y estilizada, la serie enfatiza el contraste entre la imagen de bienestar de Noruega y los aspectos más oscuros de su sociedad. La puesta en escena, con una fotografía fría y una narrativa pausada, refuerza ese clima de inquietud constante.

Ficha técnica de Harry Hole