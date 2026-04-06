Formosa impulsa capacitaciones para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad educativa en escuelas secundarias

El Gobierno de Formosa puso en marcha un ciclo de capacitación destinado a docentes y equipos directivos del nivel secundario, centrado en la legislación vigente y el acompañamiento a estudiantes con discapacidad. La propuesta contempla cuatro encuentros organizados por jurisdicciones de la ciudad capital y apunta a fortalecer la inclusión educativa y mejorar la aplicación de la normativa en las escuelas.

La Modalidad de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, dio inicio a una serie de jornadas de trabajo. El primer encuentro se llevó a cabo el lunes 30 de marzo en la Jurisdicción Cinco, lo que marcó el punto de partida de estas instancias que continuarán desarrollándose durante los días siguientes.

Por su parte, la segunda jornada tuvo lugar el martes 31 de marzo en la Jurisdicción Uno. Este encuentro convocó a diversos equipos educativos de la zona y se desarrolló específicamente en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 54 Gobernador Juan José Silva.

La importancia del acompañamiento de la provincia

“El sistema educativo formoseño se preocupa y ocupa de capacitar a sus equipos de gestión, integrados por directores, vicedirectores y docentes, lo que fundamenta la realización de este ciclo”, aseguró en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers.

Asimismo, subrayó que el eje central de la iniciativa son los estudiantes y reforzar el trabajo sobre su cotidianeidad: “El objetivo principal son los estudiantes, y en ese sentido la formación fortalece los saberes y mejora las prácticas educativas”.

Miers explicó que la división por jurisdicciones responde a las particularidades de cada territorio. “Cada zona tiene su realidad", detalló y señaló que "la comunidad educativa no solo está conformada por estudiantes, docentes y familias, sino también por el entorno barrial, ya que las instituciones trascienden lo estrictamente educativo”.

En ese marco, remarcó el concepto de corresponsabilidad y precisó que “el 60% de los estudiantes con discapacidad de la provincia están incluidos en los tres niveles obligatorios, siendo el Nivel Secundario un tramo clave”. Por ello, enfatizó la necesidad de consolidar la Educación Especial como una modalidad transversal del sistema.

"El deber es acompañar las trayectorias educativas, además de brindar herramientas y estrategias que permitan una inclusión real y efectiva", enfatizó el referente y concluyó que este acompañamiento se concreta a través del trabajo articulado con las escuelas especiales: "Cuando un estudiante con discapacidad se inscribe en una institución, puede requerir apoyos específicos. En ese sentido, los docentes cuentan con estrategias que son aportadas por la modalidad de Educación Especial en toda la provincia".