Cómo los nuevos Smart TV usan IA silenciosa para mejorar las transmisiones deportivas

Ahora un partido de fútbol puede verse y escucharse de forma optimizada.

La inteligencia artificial ya dejó de ser una función exclusiva de los celulares y las computadoras. Ahora también es protagonista en los televisores, donde trabaja de manera constante para optimizar la calidad de imagen, mejorar el sonido y adaptar la experiencia a cada usuario. Samsung explica que esta tecnología actúa en segundo plano, analizando en tiempo real lo que ocurre en pantalla para ofrecer un entretenimiento más inmersivo y personalizado.

Los televisores con IA incorporan procesadores especializados que funcionan como el cerebro del dispositivo. Estos chips inteligentes procesan información de manera permanente para ajustar automáticamente distintos parámetros, como el brillo, el contraste, los colores y el audio, según el contenido que se está reproduciendo. De esta manera, una película, un partido de fútbol o un videojuego pueden verse y escucharse de forma optimizada sin necesidad de realizar configuraciones manuales.

Cómo la inteligencia artificial mejora la calidad de imagen

Uno de los principales aportes de la IA en los televisores es el escalado inteligente de imagen. Esta función permite mejorar contenidos que fueron creados en resoluciones más bajas, refinando texturas, detalles y objetos en tiempo real para acercarlos a una calidad superior. Además, la tecnología analiza cada escena para ajustar automáticamente el brillo y suavizar movimientos, ofreciendo imágenes más fluidas y definidas.

Samsung también destaca que los sistemas de IA son capaces de reconocer diferentes tipos de contenido y adaptar el procesamiento visual según cada situación. Esto permite obtener mejores resultados tanto en escenas oscuras como en secuencias de acción rápida.

Los televisores con IA incorporan procesadores especializados que funcionan como el cerebro del dispositivo.

Sonido adaptativo y una experiencia más personalizada

La inteligencia artificial no solo interviene en la imagen. También trabaja sobre el audio para mejorar la claridad de los diálogos y ajustar el sonido de acuerdo con el entorno y las preferencias del usuario. Con el paso del tiempo, el sistema aprende patrones de uso y puede ofrecer una experiencia cada vez más personalizada.

Otra de las ventajas señaladas por la compañía es la integración con su ecosistema de dispositivos conectados. Gracias a tecnologías como Vision AI y SmartThings, los televisores pueden interactuar con smartphones, tablets, computadoras y electrodomésticos inteligentes, convirtiéndose en un centro de control para el hogar conectado.

Además, Samsung afirma que sus televisores con IA cuentan con actualizaciones del sistema operativo durante hasta siete años y protección mediante Samsung Knox Security, una plataforma diseñada para reforzar la seguridad de los datos personales.