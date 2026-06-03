Organización defensora de DDHH alerta sobre "clima de miedo" en los partidos del Mundial en EEUU

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Vista aérea general del Lumen Field. El estadio es la sede de los Seattle Sounders FC y los Seattle Seahawks

​Varias organizaciones de derechos humanos mostraron preocupación por la seguridad de los periodistas y aficionados que asistirán al Mundial ‌en Estados Unidos, y acusaron ‌a la FIFA de permitir que se instale un "clima de miedo claramente peligroso" en medio de la campaña de represión migratoria de Donald Trump.

La Sport & Rights Alliance afirmó el miércoles que la FIFA no ha abordado adecuadamente las posibles amenazas a los derechos humanos de cara al torneo que dará comienzo la próxima ​semana, entre las que ⁠se encuentran las restricciones de visados, el control fronterizo y ‌la actuación policial.

"La débil respuesta de la FIFA ⁠a las amenazas a los derechos humanos ⁠documentadas por grupos locales y organizaciones de la sociedad civil global significa que estamos presenciando un clima claramente peligroso de miedo, incertidumbre ⁠y represión", afirmó Andrea Florence, directora ejecutiva de la ​coalición de grupos de derechos humanos.

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"La dura retórica ‌contraria a los derechos humanos del ‌presidente Donald Trump, sus agresivas políticas de inmigración y las ⁠redadas de deportación masiva ya han proyectado una sombra oscura sobre el mayor evento deportivo del mundo".

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca afirmó ​en un ‌comunicado que la Copa del Mundo sería "uno de los eventos más grandiosos y espectaculares de la historia de la humanidad".

"El presidente Trump se centra en garantizar que esto no solo sea una experiencia increíble para todos los aficionados ⁠y visitantes, sino también la más segura de la historia, y ninguna de las ridículas tácticas de miedo impulsadas por grupos activistas liberales y los medios de comunicación de izquierda cambiará eso", dijo el portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle.

La Copa del Mundo ampliada a 48 equipos arranca la semana que viene, y el presidente de ‌la FIFA, Gianni Infantino, ha prometido que el mundo será bienvenido en Estados Unidos para el espectáculo deportivo coorganizado con Canadá y México.

Pero las políticas de Trump, que han incluido una campaña masiva contra la inmigración, han suscitado el temor a posibles redadas del ICE ‌tanto entre los viajeros que acuden al Mundial como entre la población local, mientras que los críticos han arremetido contra Infantino por su relación ‌amistosa con el ⁠presidente de Estados Unidos.

El mes pasado, la selección de Irán confirmó que trasladaría su campamento base de ​Arizona a México, después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques conjuntos contra la república islámica desde fines de febrero.

Con información de Reuters