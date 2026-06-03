República Democrática del Congo empata 0-0 con Dinamarca en amistoso de preparación al Mundial

Amistoso internacional - República Democrática del Congo - Dinamarca

La República Democrática del Congo tuvo el miércoles ‌el que ‌podría ser el único compromiso preparatorio para su primera participación mundialista en más de medio siglo con un empate a 0-0 contra Dinamarca.

El encuentro jugado en ​Bélgica, donde ⁠los congoleños se han estado ‌preparando para el Mundial, ⁠podría ser su ⁠único amistoso de cara al torneo, después de que las autoridades locales ⁠cancelaran el amistoso contra Chile ​en España que debía ‌jugarse el lunes.

Dinamarca, ‌que se quedó a las ⁠puertas de la clasificación para el Mundial tras perder en la tanda de penales contra ​la ‌República Checa en la repesca europea en marzo, tuvo dos oportunidades muy claras en los pies de Joakim Maehle ⁠y el capitán Pierre-Emile Hojbjerg, una en cada tiempo.

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El delantero congoleño Cedric Bakambu tuvo una ocasión de contraataque en el minuto 24, pero su disparo fue directamente a ‌las manos del portero danés Filip Jorgensen, quien realizó otra gran parada para evitar que Joris Kayembe marcara en el final del partido.

En ‌el Mundial, la República Democrática del Congo debutará en el Grupo ‌K contra ⁠Portugal el 17 de junio, y luego chocará ​con Colombia y Uzbekistán.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)