California y 11 estados de EEUU presentan demanda para bloquear acuerdo de Paramount con Warner Bros

FOTO DE ARCHIVO: California y otros 11 estados presentan una demanda para bloquear el acuerdo de Paramount con Warner Bros, valorado en 110 mil millones de dólares

California y otros 11 estados estadounidenses presentaron una demanda para bloquear la adquisición de ‌Warner Bros. Discovery por ‌parte de Paramount por valor de 110.000 millones de dólares, alegando que reduciría la competencia en la distribución cinematográfica y la televisión por cable.

La demanda supone una grave amenaza para el intento del presidente ejecutivo de Paramount, David Ellison, de ​convertir su empresa ⁠en un competidor de primer orden para Netflix ‌y Disney.

"Con esta demanda, California y ⁠nuestros estados hermanos luchan por ⁠unos mercados libres y justos, no por mercados amañados. En Estados Unidos no hay reyes ni en ⁠el Gobierno ni en nuestra economía", afirmó ​el fiscal general californiano, Rob Bonta, ‌en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si se permite ‌que el acuerdo siga adelante, Paramount controlaría el ⁠27% del mercado de distribución de películas que se proyectan en las salas de todo Estados Unidos, el 30% de la distribución de ​superproducciones y ‌el 27% del mercado de canales de cable básicos, según afirmaron los estados.

Probablemente pasarán meses hasta que se dicte una resolución sobre las reclamaciones de los estados, lo ⁠que provocará un retraso que podría suponer cientos de millones de dólares en costos para Paramount.

El acuerdo provocó una oleada de protestas por parte de actores, guionistas y otras personas que temen que afecte al empleo. Los dueños de salas de cine también se ‌oponen, preocupados por que la fusión del estudio cinematográfico Warner Bros con Paramount Pictures se traduzca en una menor producción de filmes.

Paramount asegura que el acuerdo le permitirá producir más, y no menos, tras recortar ‌6.000 millones de dólares en infraestructura redundante, marketing y puestos de trabajo corporativos. Ellison ha prometido que los ‌estudios cinematográficos ⁠fusionados estrenarán 30 películas al año.

El Departamento de Justicia dio luz verde al ​acuerdo, afirmando que no plantea problemas de competencia.

Con información de Reuters