Qué permisos evitar en tu celular para estar más seguro

Algunos permisos a evitar en tu celular (Fuente: Xataka)

En Android, desde la versión 6.0, los permisos se dividen en dos grupos: los normales —como acceso a internet—, que se conceden automáticamente, y los peligrosos —como ubicación, micrófono o contactos—, que requieren aprobación explícita del usuario. La regla general es simple: si el permiso no tiene sentido para lo que hace la app, no lo des.

Los permisos más peligrosos

Accesibilidad: diseñado originalmente para personas con discapacidad, es el permiso más invasivo del sistema. Una app con acceso de accesibilidad puede ver todo lo que aparece en pantalla, leer lo que tecleas y simular toques. Es el permiso favorito del malware en Android. Si una app que no es un lector de pantalla o un asistente te lo pide, rechazalo.

Superposición de pantalla (overlay): permite que una aplicación muestre elementos encima de otras apps. Ciberdelincuentes pueden aprovechar esta función para crear pantallas falsas que imitan formularios bancarios o accesos de redes sociales, logrando que el usuario ingrese contraseñas creyendo que está dentro de una app legítima.

Ubicación en segundo plano: el acceso a la ubicación constante permite rastrear movimientos y hábitos diarios, revelando patrones de comportamiento. La opción segura es siempre "solo mientras se usa la aplicación", nunca "siempre".

Administración del dispositivo: permite a una app controlar funciones como el borrado remoto o el bloqueo de pantalla. Es legítimo en apps corporativas, pero sospechoso en cualquier otro contexto.

Instalación de apps de fuentes desconocidas: permite instalar APKs fuera de Google Play. Solo activarlo temporalmente y para apps de confianza verificada.

Micrófono y cámara de forma permanente: solo aplicaciones de seguridad deberían tener acceso permanente las 24 horas. Para el resto, elegí "permitir solo mientras se usa".

Cómo revisar los permisos que ya diste

En Android: Ajustes → Seguridad y privacidad → Panel de privacidad. Allí podés ver qué apps accedieron a tus sensores en los últimos 7 días. Si alguna accedió al micrófono o la ubicación en horarios inusuales, podés revocar el permiso de inmediato.

En iPhone: Ajustes → Privacidad y seguridad → Informe de privacidad de las apps. Muestra con qué frecuencia cada app accede a sensores y a qué dominios se conecta.

Una señal de alerta concreta: si una app de linterna pide acceso a tus contactos, algo no cuadra. Cualquier solicitud que no tenga relación directa con la función declarada de la app merece rechazo.