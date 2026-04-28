Estrenos HBO Max en mayo 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max llega a mayo con estrenos imperdibles.

HBO Max suma nuevos títulos a su catálogo en mayo de 2026, con una combinación de series esperadas y grandes éxitos del cine reciente. A lo largo del mes, la plataforma apuesta por continuaciones de historias consolidadas y títulos que han marcado la conversación, con estrenos distribuidos de forma estratégica, semana a semana.

Ryan Gosling y Margot Robbie en "Barbie". (Crédito de foto: Mattel Films)

Estrenos de mayo en HBO Max

El 3 de mayo llega la película Dune: Parte dos, una de las producciones más ambiciosas de la ciencia ficción reciente. La historia retoma el conflicto en Arrakis y profundiza en la lucha por el poder, con un fuerte enfoque en la política, la guerra y el destino de sus protagonistas. La narrativa crece en escala y complejidad, desarrollando alianzas y enfrentamientos clave.

El 10 de mayo se suma Wonka, una precuela que explora los orígenes del icónico chocolatero. Con un tono más ligero, la película presenta su juventud, los obstáculos que enfrenta y el camino que lo lleva a convertirse en el personaje conocido, combinando fantasía con una historia de superación personal.

El 12 de mayo, regresan nuevos episodios de Rick y Morty. La serie animada continúa apostando por aventuras que mezclan ciencia ficción con humor ácido, llevando a sus protagonistas a situaciones cada vez más absurdas y desafiantes, manteniendo su estilo irreverente.

El 15 de mayo marca el regreso de Hacks con una nueva temporada. La comedia retoma la relación entre una comediante consagrada y su joven guionista, profundiza en los desafíos de la industria del entretenimiento y la evolución personal de ambas, con diálogos filosos y conflictos emocionales.

El 17 de mayo se incorpora Aquaman y el Reino Perdido, donde el héroe de Atlantis enfrenta nuevas amenazas. La historia amplía el universo del personaje con más acción, efectos visuales y tensiones políticas dentro y fuera del reino submarino.

El 24 de mayo llega Barbie, una de las películas más comentadas de los últimos años. La propuesta combina comedia con reflexión social, abordando temas como la identidad y los roles dentro de su universo narrativo, con un enfoque que equilibra entretenimiento y mensaje.

Además, aunque durante todo el mes también estarán disponibles episodios semanales de Euphoria, que continúa explorando la vida de jóvenes atravesados por conflictos personales, emocionales y sociales. La temporada estrenó con sus primeros episodios en abril, pero avanza con nuevos capítulos cada domingo hasta su cierre el 31 de mayo.