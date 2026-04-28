Estrenos HBO Max en mayo 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max suma nuevos títulos a su catálogo en mayo de 2026, con una combinación de series esperadas y grandes éxitos del cine reciente. A lo largo del mes, la plataforma apuesta por continuaciones de historias consolidadas y títulos que han marcado la conversación, con estrenos distribuidos de forma estratégica, semana a semana.
Estrenos de mayo en HBO Max
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El 3 de mayo llega la película Dune: Parte dos, una de las producciones más ambiciosas de la ciencia ficción reciente. La historia retoma el conflicto en Arrakis y profundiza en la lucha por el poder, con un fuerte enfoque en la política, la guerra y el destino de sus protagonistas. La narrativa crece en escala y complejidad, desarrollando alianzas y enfrentamientos clave.
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El 10 de mayo se suma Wonka, una precuela que explora los orígenes del icónico chocolatero. Con un tono más ligero, la película presenta su juventud, los obstáculos que enfrenta y el camino que lo lleva a convertirse en el personaje conocido, combinando fantasía con una historia de superación personal.
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El 12 de mayo, regresan nuevos episodios de Rick y Morty. La serie animada continúa apostando por aventuras que mezclan ciencia ficción con humor ácido, llevando a sus protagonistas a situaciones cada vez más absurdas y desafiantes, manteniendo su estilo irreverente.
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El 15 de mayo marca el regreso de Hacks con una nueva temporada. La comedia retoma la relación entre una comediante consagrada y su joven guionista, profundiza en los desafíos de la industria del entretenimiento y la evolución personal de ambas, con diálogos filosos y conflictos emocionales.
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El 17 de mayo se incorpora Aquaman y el Reino Perdido, donde el héroe de Atlantis enfrenta nuevas amenazas. La historia amplía el universo del personaje con más acción, efectos visuales y tensiones políticas dentro y fuera del reino submarino.
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El 24 de mayo llega Barbie, una de las películas más comentadas de los últimos años. La propuesta combina comedia con reflexión social, abordando temas como la identidad y los roles dentro de su universo narrativo, con un enfoque que equilibra entretenimiento y mensaje.
Además, aunque durante todo el mes también estarán disponibles episodios semanales de Euphoria, que continúa explorando la vida de jóvenes atravesados por conflictos personales, emocionales y sociales. La temporada estrenó con sus primeros episodios en abril, pero avanza con nuevos capítulos cada domingo hasta su cierre el 31 de mayo.