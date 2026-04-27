Estrenos Apple TV en mayo 2026: las películas y series que llegan

Apple TV: uno de los catálogos mejor curados del streaming.

Apple TV encara mayo de 2026, a pesar de no apostar por una gran cantidad de títulos, con una estrategia clara: pocos estrenos, pero de alto perfil y con fuerte impronta autoral. Entre thrillers, comedia ácida y ciencia ficción, la plataforma refuerza su catálogo original con producciones que priorizan historias intensas y nombres reconocibles, en un mes donde la competencia entre servicios de streaming se vuelve cada vez más marcada.

Estrenos de Apple TV para mayo 2026

Incondicional: llega el 8 de mayo, una serie de suspenso que pone el foco en el vínculo entre una madre y su hija en una situación límite. La historia comienza con un viaje que rápidamente se transforma en pesadilla cuando ambas quedan atrapadas en un entorno hostil y peligroso. A partir de ahí, la protagonista deberá enfrentarse a un entramado criminal para rescatar a su hija, en una narrativa que combina drama emocional con tensión constante. La serie apuesta por un relato íntimo, donde el amor maternal se convierte en motor de supervivencia.

Satisfacción garantizada: llega el 20 de mayo, una propuesta que mezcla thriller con comedia negra. La trama sigue a Paula, una madre recientemente divorciada que intenta reconstruir su vida mientras enfrenta un conflicto por la custodia de su hija. Sin embargo, todo cambia cuando cree haber sido testigo de un crimen, lo que la arrastra a una espiral de situaciones cada vez más peligrosas e inesperadas. Con un tono entre el suspenso y el humor, la serie propone una mirada distinta sobre los relatos criminales, apoyada en personajes complejos y decisiones ambiguas.

Ciudad de las estrellas: estrena el 29 de mayo, una serie de ciencia ficción que expande el universo de la carrera espacial desde una perspectiva alternativa, centrada en el desarrollo soviético. Este spin-off amplía el imaginario del género con una narrativa ambiciosa, donde la exploración del espacio se cruza con tensiones políticas y conflictos humanos.

Ven a volar conmigo: una película especial dentro del catálogo mensual. Escrita y dirigida por John Travolta, la historia se sitúa en la edad dorada de la aviación y sigue a un joven apasionado por los aviones que busca abrirse camino en ese mundo junto a su madre. El film combina drama y espíritu aventurero, y marca un hito al representar el debut del actor detrás de cámara en un proyecto profundamente personal.

Clark Shotwell y Kelly Eviston-Quinnett en "Ven a volar conmigo". (Crédito de foto: Apple TV)

Con estas apuestas, Apple TV configura un mes breve en cantidad pero sólido en identidad, reafirmando su modelo: menos estrenos, pero con una fuerte intención narrativa y artística.