La película de acción y suspenso que no podés perderte en Apple TV: tiene un elenco de lujo

Nadie 2 es un filme perfecto para una tarde de lluvia.

Dirigida por Timo Tjahjanto, Nadie 2 (Nobody 2) se estrenó en los cines de Estados Unidos el 15 de agosto de 2025 bajo el sello de Universal Pictures y hoy es uno de los productos más vistos de Apple TV. Esta segunda parte de su antecesora homónima está escrita por Derek Kolstad junto a Aaron Rabin, Bob Odenkirk y Umair Aleem.

El elenco principal volvió a contar con las actuaciones de Bob Odenkirk, Connie Nielsen y Christopher Lloyd, sumando en esta entrega a Sharon Stone. La trama retomó la historia de Hutch Mansell, quien se vio obligado a trabajar como sicario para "El Barbero" con el fin de saldar las deudas derivadas de la destrucción del fondo ruso en la primera película.

Esta actividad clandestina generó un distanciamiento pronunciado con su esposa Becca y el resto de su familia. Ante el agotamiento físico y emocional, el protagonista decidió pactar una tregua en sus labores para intentar recomponer su vida doméstica, organizando un viaje familiar a un parque de atracciones en Plummerville bajo la promesa de abandonar definitivamente su faceta violenta.

Sin embargo, el conflicto se desató nuevamente durante las vacaciones cuando su hijo adolescente, Brady, se enfrentó a un grupo local tras un incidente con un juguete de su hermana menor. La situación escaló rápidamente tras una agresión física del personal del parque hacia la pequeña Sammy, lo que provocó una reacción impulsiva de Hutch.

Nadie 2.

Este estallido de violencia no solo derivó en la expulsión de la familia del predio, sino que despertó la hostilidad de Wyatt, el dueño del lugar, y de Abel, un sheriff corrupto que ordenó secretamente la ejecución del grupo familiar.

Elenco de Nadie 2