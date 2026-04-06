Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 6 al domingo 12 de abril 2026

Netflix siempre tiene opciones para ver durante la semana.

El catálogo de Netflix sigue renovándose semana a semana y ofrece una mezcla cada vez más diversa de películas y series ideales para maratonear sin salir de casa. Entre estrenos recientes y títulos que escalan en el ranking, hay opciones para todos los gustos: desde dramas intensos hasta thrillers psicológicos y relatos basados en hechos reales.

En este contexto, varias producciones han logrado posicionarse entre lo más visto en distintos países y también en Argentina, consolidándose como las grandes apuestas para ver durante la semana.

"Algo está a punto de suceder", disponible en Netflix.

Películas recomendadas en Netflix

Aún es de noche en Caracas: un drama potente que sigue a una mujer que, tras perder a su madre, debe sobrevivir en una ciudad atravesada por el caos social. La película construye un relato crudo sobre la identidad y la supervivencia en contextos extremos. 53 domingos: una historia familiar que gira en torno a tres hermanos que deben tomar una difícil decisión sobre el futuro de su padre anciano. El film combina drama y tensiones emocionales con una narrativa íntima. 40 acres: thriller posapocalíptico que muestra a una familia defendiendo su granja en un mundo donde la escasez desata la violencia. Ideal para quienes buscan tensión constante. El gran George Foreman: biopic deportivo que recorre la vida del legendario boxeador, desde sus inicios hasta su consagración, con foco en su resiliencia y transformación personal.

Series para maratonear en Netflix

Esa noche: thriller de suspenso que arranca con un accidente y se transforma en una historia sobre decisiones límite y consecuencias imprevisibles. Amor y muerte: drama basado en hechos reales que mezcla romance, crimen y tensión psicológica, ideal para quienes buscan historias intensas. Algo terrible está a punto de suceder: serie inquietante que sigue a una mujer que comienza a percibir señales extrañas antes de su boda, en un clima cargado de paranoia. Aprendiendo a vivir: drama juvenil que explora el paso a la adultez, con conflictos emocionales, amistades y secretos que salen a la luz. Emergencia radioactiva: miniserie basada en hechos reales sobre un accidente nuclear en Brasil y la carrera contrarreloj para evitar una tragedia mayor.

Con propuestas que combinan entretenimiento y profundidad narrativa, Netflix reafirma su lugar como una de las plataformas más elegidas para acompañar la rutina semanal con historias que atrapan desde el primer episodio o los primeros minutos.