Una profesora de literatura se enamora de su colega: la miniserie tragicómica para ver en solo una tarde en Netflix.

Vladimir es una miniserie que desde el minuto cero llama la atención. Con una protagonista que rompe constantemente la cuarta pared, esta tragicomedia de Netflix se configura como una de las nuevas producciones más atractivas para ver durante el fin de semana.

Al contar con solo 8 episodios de aproximadamente media hora cada uno, se puede maratonear tranquilamente en una sola tarde. La trama sigue a una profesora de literatura de la Universidad que lleva adelante un matrimonio abierto desde hace más de treinta años. Su vida tomará otro rumbo cuando se tope con un nuevo profesor del departamento de letras.

Vladimir generó furor en el catálogo de Netflix.

Graciosa, fresca y con un final tragicómico, la miniserie construye a lo largo de los episodios un clima erótico que va llevando al espectador a querer ver cada vez un poco más, encontrando el climax en el episodio final.

Más allá del tono erótico y cómico, la serie también abre la puerta a la reflexión en torno a las desigualdades de poder en las relaciones, al exponer el vínculo que uno de sus personajes mayores tenía con alumnas. De esta manera, Vladimir se propone no bajar ninguna línea concreta, sino, más bien, exponer el punto de vista desde diferentes posiciones y generar preguntas en el espectador.

De qué trata Vladimir, la serie de Netflix

Vladimir es una miniserie que sigue la historia de una profesora universitaria que atraviesa una profunda crisis personal y profesional cuando su esposo, también académico, queda envuelto en un escándalo por denuncias de conducta inapropiada. En medio de ese clima tenso dentro de la universidad, la llegada de Vladimir Vladinski, un nuevo y carismático profesor, despierta en ella una fascinación inmediata que comienza como interés intelectual, pero pronto adquiere un tono mucho más íntimo y perturbador.

A lo largo de los episodios, la protagonista intenta sostener su vida mientras lidia con las consecuencias de las acusaciones contra su marido, el deterioro de su reputación y los conflictos con colegas y estudiantes. Sin embargo, su creciente obsesión con Vladimir la lleva a involucrarse cada vez más en su vida personal, desdibujando los límites entre la admiración, el deseo y la necesidad de control.

Con un tono psicológico y cargado de tensión, la serie construye un retrato inquietante sobre el poder, el deseo y las relaciones dentro del ámbito académico. A medida que la protagonista pierde el control sobre su entorno, sus decisiones se vuelven más impulsivas y arriesgadas, empujando la historia hacia situaciones cada vez más intensas y dejando en evidencia la delgada línea entre la realidad y las ficciones que construimos para justificar nuestros actos.