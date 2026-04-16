"El Eternauta", temporada 2: fecha de cuándo se estrena la serie argentina de Netflix

La segunda temporada de "El Eternauta" ya se encuentra en producción. (Crédito de foto: Netflix))

La segunda temporada de El Eternauta, la ambiciosa serie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín, ya se perfila como uno de los regresos más esperados del streaming global. Tras el fenómeno que significó su primera entrega, la plataforma confirmó la continuidad de la historia basada en la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld, con nuevos episodios en desarrollo y una escala de producción aún mayor.

"El Eternauta": impacto global y fecha de estreno

El impacto inicial de la serie fue determinante para su renovación. Estrenada en 2025, la historia de Juan Salvo: un hombre común enfrentado a una nevada mortal que encubre una invasión extraterrestre, logró posicionarse entre los contenidos más vistos a nivel mundial, con millones de reproducciones en pocos días. Ese éxito consolidó a la producción argentina como un hito dentro del catálogo internacional de Netflix, combinando ciencia ficción con una fuerte identidad local y un relato coral centrado en la supervivencia colectiva.

De cara a la segunda temporada, la expectativa es alta. Según trascendió, la serie ya se encuentra en etapa de preproducción avanzada, con planes de rodaje próximos y un desarrollo narrativo que promete expandir el universo presentado en la primera parte. Aunque no hay fecha oficial de estreno, distintas estimaciones ubican que la segunda temporada podría llegar a inicios de 2027, en línea con los tiempos que requiere una ficción de esta magnitud.

Escena de "El Eternauta". (Crédito de foto: Netflix)

Cómo será la segunda temporada de "El Eternauta"

Netflix ha anticipado que la nueva entrega contará con más episodios, alrededor de ocho, y un enfoque aún más ambicioso tanto en lo visual como en lo dramático. La producción buscará profundizar en los elementos científicos y políticos que apenas se insinuaron en la primera temporada, sin perder el eje en los vínculos humanos frente a la adversidad.

El propio Darín adelantó que el proyecto atraviesa una etapa de desarrollo exigente, lo que explica los plazos extendidos. No es casual: la primera temporada se filmó durante gran parte de 2023 y requirió un despliegue técnico inédito en la industria audiovisual argentina, con efectos visuales avanzados y múltiples locaciones. Replicar y superar ese nivel implica tiempos de producción largos, algo habitual en series de ciencia ficción de gran escala.

Según la lógica de calidad por sobre la velocidad, es que El Eternauta podría volver en 2027. Mientras tanto, la serie se consolida como uno de los proyectos más esperados de la televisión argentina contemporánea, con la difícil tarea de sostener y ampliar el fenómeno que ya tiene una audiencia formada.