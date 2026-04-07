Netflix anunció las próximas series y películas argentinas del 2026 y 2027

Las películas y series argentinas que se vienen a Netflix durante el 2026 y 2027.

Netflix presentó durante una conferencia las próximas películas y series hechas en Argentina que llegarán a su catálogo durante el 2026 y el 2027. Todos los títulos, sinopsis y estrellas que serán protagonistas de las apuestas de la plataforma.

“Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su tradición audiovisual, potencia creativa y capacidad de contar historias locales cuya trascendencia y contundencia las hace universales”, afirmó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido para Latinoamérica, en una conferencia de prensa. “Nuestra apuesta por el país y la industria audiovisual argentina no sólo se renueva sino que se fortalece con lo hoy anunciado", agregó.

Películas

1) Lo dejamos acá: protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez, producida por Kenya Films. La película trata sobre un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta.

2) Risa y la cabina del viento (estreno tras su paso en cines): la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos que deberá resolver en el mundo de los vivos, así ellos le permitirán a cambio, hablar con su padre por última vez. Protagonizada por Cazzu, Diego Peretti, Elena Romero, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón.

3) Felicidades: en esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia. Dirigida por Alex de la Iglesia, producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

4) Thriller político de Santiago Mitre (sin título aún): en marzo inició el rodaje de la nueva película de Santiago Mitre, que llegará en 2027. Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto que escribió junto a Mariano Llinás. Un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani. Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde.

Series

1) Envidiosa T4: el fenómeno de Envidiosa llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el 29 de abril.

2) Moria Casán: para el 14 de agosto está confirmado el estreno de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

3) En el Barro T3: el universo carcelario de En el barro continuará expandiéndose en una tercera temporada en la que volverán Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, junto con Ana Garibaldi y Lorena Vega.

4) Tiempo al tiempo: Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo. Creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Luciano Castro, Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere. Estreno del 2027.

5) El futuro es nuestro: Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes. Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.

Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando. La miniserie de 8 capítulos está protagonizada por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rellén Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras.

6) Carísima: producida por Labhouse en asociación con Olga, la historia explora el universo de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor, Carísima tendrá 10 episodios de 10 minutos cada uno, en formato horizontal, siendo el primer formato de serie corta de Netflix Argentina. La serie está dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, Julián Kartun es protagonista y el reparto incluye a Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López, Malena Pichot.

7) Mis muertos tristes: Ema, una médica de 60 años, puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y ha vivido toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros. Pero cuando su sobrina Julie —una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una forma mucho más intensa y sexual— llega a su casa, Ema se ve obligada a involucrarse. Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá. Mientras las fronteras entre la vida, la muerte y el deseo se desdibujan, Ema tendrá que enfrentarse a su pasado, su hija, y los fantasmas que nunca dejó ir.

La serie está basada en el cuento Mis muertos tristes de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, y toma prestados pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La serie está dirigida por Pablo Larraín, con guiones de Mariana Enríquez y está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Luz Jiménez y Carolina Sánchez Álvarez.

8) Gordon: el thriller inspirado en hechos reales y dirigido por Pablo Trapero narra la historia de Aníbal Gordon (Rodrigo de la Serna), un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del '70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época. La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

9) Serie con El Chino Darín (con título a confirmar): narra la historia de ¨El Ruso¨, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la segunda guerra mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral. Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo. La miniserie de 5 episodios está dirigida por Sebastián Borenzstein. Ya finalizó su rodaje en Europa.

10) El Eternauta T2: se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.

11) Crimen desorganizado: en abril iniciará el rodaje de una serie cruenta y delirante, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi, dirigida por Nicanor Loreti.

12) Mafalda: a su vez, continúa la producción de la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella. El lanzamiento está previsto para el año que viene.

Documentales

1) Yiya Murano: Muerte a la hora del té: el 23 de abril llega el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té. Yiya Murano envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas económicas, en la Argentina dictatorial de fines de los 70´s convirtiéndose en una leyenda oscura de la cultura popular. Ya libre, en los años 90´s, hizo de los sets de TV su escenario transformándose en un ícono pop. El carisma, humor y desparpajo de “la Yiya” prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té es una película documental dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales disponibles en Netflix como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?. Previo a su estreno, la película tendrá una proyección especial el 17 de abril a las 19hs en el Cine Gaumont, en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

2) Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo: en la antesala del mundial llegará está película escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers, y dirigida por Gustavo Cova, que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del niño que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la Selección Argentina.

3) Fito Páez: El mundo cabe en una canción: una película documental para 2026 dirigida por Matías Gueilburt que observa, escucha, e interactúa con el artista desde una profunda intimidad.

4) Perfecta: La voz de Silvina Luna: un retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, que llegará en 2027.