"Ultra flashera": Dónde se puede ver la película argentina que usó Sturzenegger para defender a Milei

Dónde se puede ver la película argentina que usó Federico Sturzenegger para defender a Milei.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se hizo viral por un tuit en el que comparó una película argentina con el gobierno de Javier Milei. La insólita parábola de Sturzenegger para "conectar" El Jockey con el mileísmo.

“LA RESURRECCIÓN EN LA PELÍCULA EL JOCKEY DE LUIS ORTEGA Y EL ASEDIO MEDIÁTICO AL GOBIERNO”, así títuló Federico Sturzenegger el curioso Twit que publicó en la red social X para defender al Gobierno. “En la ultra-flashera película El Jockey de Luis Ortega el personaje principal está pasado de merca, corrupción, hastío y decadencia”, inició la publicación del ministro. "Dios, personificado en un cowboy mejicano, le ofrece la posibilidad de redención a resultas de una carrera auto-caballo en la que, obviamente, Dios se deja ganar, explicó Sturzenegger.

En la actualidad, El Jockey puede verse en la plataforma Disney+ como parte del catálogo de cine argentino disponible en la plataforma. La película cuenta la historia de Remo Manfredini, una leyenda del turf, cuya conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. "Abril, jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena, un empresario obsesionado con el jockey. Un día Remo sufre un accidente, desaparece del hospital y deambula sin identidad por las calles de Buenos Aires. Sirena lo quiere vivo o muerto mientras Abril intenta encontrarlo antes de que sea demasiado tarde", indica la sinopsis oficial.

La absurda comparación de El Jockey con el gobierno de Milei, según Sturzenegger

“Pero la redención no es para el personaje en sí mismo, sino en la posibilidad de reencarnarse en una nueva vida. El pasado queda atrás y comienza algo diferente”, completó en la larga explicación. Luego, Sturzenegger lanzó la supuesta semejanza con la actualidad nacional: “No sé si Ortega lo habrá pensado así, pero es una metáfora perfecta del proceso que transita Argentina. Una Argentina de 50 años de decadencia empieza a quedar atrás y nace un nuevo país, más próspero, más justo, más federal y más libre”.

El Jockey está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart (Cara de queso, Lulú), Úrsula Corbero (La Casa de Papel) y Daniel Giménez Cacho (Zama, La mala educación). El elenco lo completan Daniel Fanego, Osmar Núñez, Roberto Carnaghi, Luis Ziembrowski, Jorge Prado, Adriana Aguirre, Roly Serrano, y la participación especial de la actriz chilena Mariana Di Girolamo.

El picante discurso de Nahuel Pérez Biscayart contra Milei

En septiembre de 2024, el actor Nahuel Pérez Biscayart recibió el premio Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián y se pronunció un lapidario discurso contra el presidente Javier Milei y sus políticas de desfinanciamiento al cine argentino: "Se creen muy pillos y muy militantes de la libertad pero detrás de ese autoengaño que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad: Hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo pero no nos van a destruir. No vamos a borrar nuestras memorias ni nuestro futuro. Sepan que todo el amor que nos produce juntarnos para filmar las películas de nuestro país será siempre mucho más fuerte que todo desprecio”