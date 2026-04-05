Milei reúne al Gabinete este lunes para intentar pasar la página del caso Adorni

El presidente Javier Milei reunirá mañana en Casa Rosada a principales funcionarios para exhibir cohesión interna en medio del tembladeral por el caso de las irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hace semanas le quitó la iniciativa política al Gobierno.

La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.

Luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por este tema, la plana mayor libertaria buscará nuevamente dejar atrás el episodio y ordenar el frente interno, definiendo los próximos pasos.

En ese marco, el oficialismo organizó a una hiperactividad en el Congreso para esta semana, donde se tratarán varios temas para retomar el control de la agenda.