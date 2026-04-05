En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió a ocupar el centro de la agenda política con declaraciones en las que insistió en la necesidad de profundizar las reformas económicas y políticas. Al mismo tiempo, la escena política se mantiene atravesada por tensiones internas y externas: desde las negociaciones en el Congreso hasta los debates sobre la estrategia internacional. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei reúne al Gabinete este lunes para intentar pasar la página del caso Adorni
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 5 minutos
La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.
Hace 4 horas
Milei recibe a un nuevo aliado regional que también busca ser el mejor alumno de Trump
El encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast refuerza la alianza regional de derecha y su sintonía con Donald Trump en América Latina.
Hace 4 horas
Milei reúne al Gabinete este lunes para intentar pasar la página del caso Adorni
El presidente Javier Milei reunirá mañana en Casa Rosada a principales funcionarios para exhibir cohesión interna en medio del tembladeral por el caso de las irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hace semanas le quitó la iniciativa política al Gobierno.
La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.
Luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por este tema, la plana mayor libertaria buscará nuevamente dejar atrás el episodio y ordenar el frente interno, definiendo los próximos pasos.
En ese marco, el oficialismo organizó a una hiperactividad en el Congreso para esta semana, donde se tratarán varios temas para retomar el control de la agenda.
Hace 8 horas
Milei celebró la baja de la inflación pero dijo que aun falta una "gran corrección"
El mandatario tuvo que reconocer que persisten desafíos en tarifas y precios regulados que condicionan la recuperación plena de la economía.
Milei celebra la baja de la inflación y la desmintió al mismo tiempo
Hace 9 horas
Docentes de Catamarca adhieren al paro universitario contra el ajuste de Milei. "Ilegal"
Profesionales de la Universidad de Catamarca (UNCA) adhieren a las medidas previstas del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. La Justicia le exigió al Gobierno nacional la aplicación urgente del financiamiento universitario.
Hace 10 horas
La advertencia de Melconian al Gobierno sobre los bancos: "Escriben informes desconfiando"
El economista cuestionó la postura del ministro Luis Caputo sobre la devaluación y advirtió que el gobierno actual es solo una transición sin un proyecto claro. ¿Creés que Argentina necesita un cambio más profundo?
Carlos Melconian analizó los dichos de Luis Caputo.
Hace 11 horas
Valdés presentó un proyecto para que Argentina no se involucre en la guerra de Medio Oriente
El diputado Eduardo Valdés (UxP) presentó un proyecto para que Argentina no se involucre en la guerra de Medio Oriente, luego del apoyo irrestricto de Milei a Estados Unidos e Israel, y la expulsión“ del embajador de Irán de Buenos Aires.
"Presenté un proyecto en @DiputadosAR para que el gobierno se abstenga de realizar movimientos de tropas o asumir compromisos militares sin autorización del Congreso. Argentina se caracterizó históricamente por ser un país defensor del multilateralismo, la paz y el derecho internacional.
Como siempre sostuvo el Papa Francisco: LA GUERRA SIEMPRE ES UNA DERROTA", sostuvo el diputado en su cuenta de X.
Hace 11 horas
El obispo que celebró el fallo de la Corte a favor de un represor dio el mensaje de Pascua de la Casa Rosada
La Casa Rosada publicó un mensaje del Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera, por la Pascua, donde nos comparte su "fe y alegría en este día tan significativo para millones de argentinos".
Olivera en octubre del año pasado saludó el fallo de la Corte Suprema que favorece a los represores de la última dictadura. "No puedo dejar de celebrar este pedido y agradecer la valentía del mismo", escribió el cura en ese entonces, luego de la decisión de la Corte Suprema que revocó la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernestino “Indio” Castillo, condenado por crímenes de lesa humanidad y exintegrante de la CNU
Hace 13 horas
Milei insistió en su lineamiento con Estados Unidos e Israel
"Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo", sostuvo Javier Milei en el el reportaje que le concedió al medio español El Debate.
"Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela.", agregó.
Y continuó: "El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente. Y qué decir de la tarea enorme de mi queridísimo amigo Bibi Netanyahu, que debe ser una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida. Además, encima tengo un gran afecto por ambos".
Hace 13 horas
Milei que la baja en la inflación podría demorarse
Javier Milei remarcó durante una entrevista con un medio español que la inflación en Argentina muestra una fuerte desaceleración, aunque advirtió que aún quedan ajustes pendientes que impactarán en los precios.
“Veníamos de un alza del 1,5% diario y en diciembre de 2023 la inflación era del 54% mensual. Hoy la mayorista viaja por debajo del 1% mensual, lo que equivale a un 12 o 13% anual”, explicó. Sin embargo, aclaró que la inflación al consumidor “tiene más retrasos” por el impacto de tarifas y otros factores.
El mandatario también señaló que el índice minorista cerró el año pasado en 32%, frente al 24% de la mayorista, y proyectó que este año la inflación mayorista se ubique en torno al 10% y la minorista cerca del 20%. En ese sentido, remarcó que aún resta una “gran corrección de precios regulados”, además del efecto de materias primas y la suba del petróleo, lo que podría demorar una baja más pronunciada.
Hace 14 horas
Javier Milei: “Villarruel intentó boicotearme, traicionarme y cancelarme”
En una entrevista concedida al medio internacional El Debate, el presidente Javier Milei sorprendió con declaraciones sobre su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Consultado acerca de rumores de un boicot durante su última visita a España, Milei afirmó que no le resultaba extraño que Villarruel pudiera haber intentado “traicionarlo” y “cancelarlo”. Según el mandatario, lo que más lo impactó fue descubrir que esas maniobras no eran recientes, sino que -según él- se remontaban al año 2021, mucho antes de las tensiones por el frustrado Pacto de Mayo. “Yo creí que era algo relativamente nuevo”, señaló, aludiendo a la demora en la aprobación de la Ley Bases y a la ausencia de Villarruel en la sesión del 25 de mayo, contrastada con su presencia al día siguiente en el desfile nacional.
Milei profundizó en sus críticas al describir cómo Villarruel se habría vinculado con sectores que cuestionan abiertamente al Gobierno, rindiendo tributo a Isabel Perón y rodeándose de figuras que -según él- lanzan insultos y “aberraciones” contra su gestión. El presidente aseguró que lo desconciertan las reflexiones de su vicepresidenta, quien habría sostenido que él “le hacía daño a la libertad”.
Hace 15 horas
Rosemblat cruzó a Javier Milei en redes y lo dejó en offside
Milei compartió un clip de menos de cinco segundos para dejar mal a Pedro Rosemblat y el dueño de Gelatina le demostró quién de los dos está verdaderamente mal.
Pedro Rosemblat le paró el carro a Milei.
En la Argentina, las discusiones políticas ya no se dan solo en el Congreso o en los canales de noticias: ahora también se juegan en historias de Instagram. Y esta vez, el que se metió de lleno fue Pedro Rosemblat, que decidió no dejar pasar un comentario de Javier Milei y salió a responderle sin filtro.
Hace 16 horas
La caída de Milei y la geopolítica del perdedor
El gobierno escala en el conflicto con Irán mientras una petrolera israelí se asocia al Reino Unido para extraer el petróleo de Malvinas. El oficialismo, a la defensiva en la economía y la política. Los datos que muestran por qué Trump está perdiendo con China.
Tal vez como nunca en las últimas décadas, Argentina se convirtió en un teatro de operaciones de la geopolítica en guerra. El alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump y Benjamin Netanyahu entró en una fase de consecuencias impredecibles a partir del 28 de febrero, con el inicio del ataque combinado en Irán. Atado a un Trump que no encuentra salida al conflicto que inició, Milei decidió escalar en el enfrentamiento con la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como “terrorista” y la expulsión del encargado de negocios de Irán Mohsen Tehran. Nadie sabe cuál será el costo.
Hace 17 horas
Para la UCA, la baja de la pobreza de la que habla Milei es una “ficción”
Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, alertó que la caída de la pobreza registrada por el INDEC responde a distorsiones en la medición.
La UCA advierte que las cifras de pobreza del Indec no reflejan la realidad.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que la reducción de los índices de pobreza presentan un fuerte componente de "ficción metodológica". Según el especialista, existe una distorsión que genera una brecha significativa entre las estadísticas oficiales y la capacidad real de consumo de las familias, lo que explica por qué la mejora que celebran los números no llega efectivamente al bolsillo de los ciudadanos.
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Las provincias sufren la baja actividad: se desploman las transferencias nacionales
En medio del derrumbe en la recaudación, las transferencias nacionales a las provincias sufren una caída del 8% en lo que va de 2026.
00:05 | 05/04/2026
La caída de Milei y la geopolítica del perdedor
El gobierno escala en el conflicto con Irán mientras una petrolera israelí se asocia al Reino Unido para extraer el petróleo de Malvinas. El oficialismo, a la defensiva en la economía y la política. Los datos que muestran por qué Trump está perdiendo con China.
00:05 | 05/04/2026
Adelantamiento electoral: una maniobra con más sombras que certezas
El oficialismo evalúa adelantar las elecciones a mayo de 2027, pero enfrenta obstáculos legales y dificultades para reunir las mayorías necesarias. Los sondeos muestran un deterioro de la imagen de Milei y una mejora de la oposición.
19:00 | 04/04/2026
Crisis social encubierta: la desocupación ampliada fue el doble de la oficial
De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la desocupación abierta -desocupados y personas que trabajan pocas horas y buscan activamente otro empleo- se ubicó en el 15%. El programa de Milei choca con el cansancio social.
18:46 | 04/04/2026
En medio del ajuste de Milei, la Iglesia advirtió: "La situación es muy complicada"
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que creció la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.
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Con $Libra, Adorni y los créditos sobrevolando, LLA quiere una mano del Congreso
El oficialismo confía en que tiene los votos para darle sanción definitiva a la reforma de la ley de Glaciares en Diputados. Sin embargo, los escándalos del gobierno de Javier Milei pueden ser planteados por la oposición en el recinto.
14:07 | 04/04/2026
El funcionario desplazado por Pettovello negó irregularidades en los créditos del Nación
Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Capital Humano, se defendió ante las denuncias que apuntan a "relajamiento" de requisitos en un préstamo de $420 millones que le otorgó el Banco Nación.
Massaccesi dejó el cargo en medio del escándalo por los créditos del Nación.
12:13 | 04/04/2026
Las inconsistencias ponen en jaque la medición de pobreza del gobierno de Milei
Un trabajo del área de Estudios Económicos del Banco Provincia cuestiona la metodología oficial utilizada para el cálculo de pobreza y otros ingresos de la población.
12:13 | 04/04/2026
Bullrich vs Monteoliva: una guerra interna con el dedo en el gatillo
Una inédita manifestación conjunta de las fuerzas federales de seguridad puso sobre relieve la crisis económica, operativa y de salud que atraviesan los uniformados. Acusaciones y operaciones cruzadas entre la ex ministra y su sucesora, hoy protegida de Karina Milei.
09:43 | 04/04/2026
Encargado de negocios de Irán se fue del país tras ser expulsado por el Gobierno
El canciller Pablo Quirno confirmó que el representante de Irán en Argentina se fue del país luego de que el Gobierno le diera un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.