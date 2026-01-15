Moria Casán defenestró a Pedro Rosemblat: "Calmate"

Moria Casán reveló por qué no quiere a Pedro Rosemblat.

El anuncio del casamiento de Pedro Rosemblat y Lali Espósito no solo copó las redes: también abrió un frente inesperado en la televisión. Moria Casán eligió comenzar La mañana con Moria con una catarata de comentarios filosos que tuvieron un destinatario claro: el futuro marido de la cantante. Fiel a su estilo explicó por qué no le cae bien.

Desde el arranque del programa, la conductora dejó en evidencia su rechazo a la idea del matrimonio y no ocultó su sorpresa. “¡Qué horror! ¿Cómo? ¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, lanzó al aire, y enseguida reforzó su postura con una definición que marcó el tono del editorial: “Una mujer empoderada, divina… No puedo creer que una mujer tan empoderada se case”. La reacción llamó la atención por el vínculo histórico que une a Casán con Lali.

Sin embargo, el foco se corrió rápidamente hacia Rosemblat. Moria fue directa y habló de un distanciamiento previo: “A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, no lo queremos”. Según relató, desde la producción intentaron convocarlo en reiteradas oportunidades sin éxito. “Lo llamaron y dijo que no podía, que nunca podía. Nos frizó, así que te frizamos nosotros”, agregó, sin suavizar el mensaje.

La diva incluso recordó un encuentro personal que, según contó, no dejó huella. “Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja”, disparó, en una frase que rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los recortes más comentados del programa.

Moria Casán fue contundente ante la noticia de casamiento de Lali y Pedro

A pesar del tono crítico, Casán se ocupó de separar los tantos y aclarar que su afecto por la cantante sigue intacto. “No me gusta que se case, no quiero… pero te quiero igual, Lali, querida”, expresó, marcando que su enojo no está dirigido a ella sino a la institución del matrimonio y, en particular, a la figura de Rosemblat.