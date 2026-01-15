A Moria Casán no le gustó que Lali y Pedro Rosemblat anuncien que se casan: "Qué horror".

El anuncio de compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó una ola de felicitaciones en el ambiente artístico, pero hubo una voz de peso que decidió nadar contra la corriente. Moria Casán, fiel a su estilo transgresor, utilizó el aire de su programa La mañana con Moria (El Trece) para criticar duramente la idea de la boda y, de paso, atender al futuro marido.

Lejos de emocionarse con los anillos y las fotos románticas, la diva fue tajante: "¡Qué horror! ¿Qué hacés? ¿Estás loca?", le recriminó a la artista a través de la cámara. Para Moria, el matrimonio es una institución vetusta que no encaja con el perfil de Lali: "No puedo creer que una mujer tan empoderada y divina se case. No me gusta, no quiero".

Pero la artillería pesada no fue para la cantante, a quien aclaró que "quiere igual", sino para el conductor de Gelatina. Moria reveló que Rosemblat rechazó una invitación de su producción, lo que desató su furia. "A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado en pony", disparó la conductora. Y siguió con una advertencia letal: "Te freezamos a vos, mi amor, ¿quién sos? Estuviste un día en mi casa y ni te conocí. Ahora porque estás con Lali... calmate, que todo sube y todo baja".

El futuro de la pareja

A pesar de la negativa al casamiento, cuando le preguntaron si sería la madrina, Moria bajó las pretensiones asegurando que Lali debe tener gente más cercana, aunque se ofreció para ser parte del "cortejo".

Para cerrar, la "One" tuvo una visión casi profética sobre el destino de la pareja, mezclando amor y poder: "Más allá de la pasión que se tienen, los veo en un balcón haciendo...", dijo mientras levantaba los brazos saludando a una multitud imaginaria, augurándoles un futuro en la política grande.