Moria Casan habló de un romance de Mauricio Macri.

Una charla distendida en televisión terminó derivando en un momento incómodo y polémico que rápidamente se viralizó. Moria Casán apuntó sin filtros contra una periodista que estuvo en TV Pública por un supuesto vínculo con Mauricio Macri, en medio de una conversación que mezcló política, amores del pasado y revelaciones inesperadas.

Todo ocurrió en el programa que la diva conduce por El Trece, donde se estaba analizando el revuelo que generaron en los últimos días las versiones sobre la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. En ese contexto, también se recordó la reciente confesión de Graciela Alfano, quien aseguró haber mantenido una relación amorosa clandestina con el expresidente durante siete años, mientras él aún estaba casado.

¿A quién acusó Moria Casán de salir con Mauricio Macri?

El debate avanzaba entre comentarios y especulaciones cuando Amalia Guiñazú, panelista del ciclo y exconductora de la TV Pública, lanzó una pregunta que descolocó a todos: “¿De qué año a qué año salían? Porque me está empezando a explotar la cabeza”. La intervención abrió la puerta a un cruce inesperado.

Lejos de esquivar el comentario, Moria redobló la apuesta con una frase que dejó helado al estudio. “¿Anduvo con vos también? Cuando yo te vi en el noticiero dije: ‘esta tuvo que andar con Macri’”, disparó sin rodeos, fiel a su estilo provocador y frontal. La reacción fue inmediata y el clima cambió por completo.

Guiñazú no tardó en responder y negó rotundamente cualquier tipo de vínculo sentimental con el exmandatario. Visiblemente sorprendida por la acusación, aclaró que su llegada a la TV Pública fue a través de un concurso y no por contactos personales o relaciones políticas, buscando despegarse de cualquier insinuación.

Amalia Guiñazú negó haber salido con Mauricio Macri.

El momento generó revuelo tanto dentro como fuera del programa, reavivando el interés por la vida privada de Mauricio Macri y sumando un nuevo capítulo a la seguidilla de declaraciones cruzadas que se desataron tras los dichos de Graciela Alfano. Una vez más, Moria Casán logró que una charla televisiva se transformara en tema de agenda, con una frase filosa que no pasó desapercibida.