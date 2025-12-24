Moria Casán reveló una inesperada separación.

Lo que comenzó como una conversación liviana sobre cómo organizar la Nochebuena terminó derivando en una confesión familiar que sorprendió a todos. En pleno aire de La mañana con Moria, Moria Casán dejó al descubierto que una relación muy comentada había llegado a su fin, justo a días de Navidad.

El comentario surgió casi al pasar, cuando María Fernanda Callejón explicó que este año pasaría la Nochebuena sin su hija Giovanna. Lejos de esquivar el tema, Moria tomó la posta y contó que su nieto Dante le había comunicado la ruptura sin vueltas. “Me avisó que habían cortado”, relató, con la naturalidad que la caracteriza.

Desde el panel, Callejón aportó una mirada tranquila y afectuosa: remarcó que ambos chicos siguen vinculados desde el cariño, que se quieren mucho y que el vínculo no terminó en malos términos. “Son etapas”, coincidieron, dejando en claro que la relación mutó, pero no se rompió el afecto.

Cuando Moria hizo público el romance

Un mes atrás, la propia Moria Casán había sido la encargada de blanquear el noviazgo en vivo. Con su clásico tono enigmático, habló de un romance “intraclan” hasta revelar que se trataba de Dante y Giovanna, ambos de 10 años. En aquel momento, Sofía Gala y María Fernanda Callejón celebraron el vínculo con ternura, contando que los chicos se habían conocido en el ámbito teatral y compartían tiempo entre ambas familias.