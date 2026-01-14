Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman una de las parejas más reconocidas de la Argentina. Si bien es la cantante quien suele llevarse todos los flashes, por ser una de las exponentes más importantes del pop nacional y una de las artistas femeninas más preponderantes de nuestro suelo, él también goza de fama al ser una de las grandes caras visibles de Gelatina.

Su vínculo trasciende sus individualidades, por más grandes que sean: desde hace un buen tiempo se muestran enamorados y felices de tenerse el uno al otro. Este miércoles 14 de enero, en ese sentido, revelando ante el mundo el gran paso que dieron en su noviazgo. El cual ahora pasa a tener un rótulo nuevo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento

"Nos casamos", lleva como leyenda el tierno posteo que subieron ambos en conjunto, que consta en primera medida de una foto de la mano de la cantante con un anillo en el dedo anular. En las demás instantáneas, se pueden ver postales de la pareja y otras más de la pequeña pieza de joyería que simboliza el compromiso, así como un paso más que trascendental para ambos en su relación.

El emotivo anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en redes.

La noticia tuvo una enorme repercusión, con gran cantidad de likes y comentarios de personas que se mostraron sumamente felices por el anuncio, así como también sorprendidos. Al margen de todo lo mencionado, no fijaron una fecha para contraer matrimonio, ya sea para el civil o para la eventual fiesta.