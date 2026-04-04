Pedro Rosemblat cruzó a Javier Milei en redes y lo dejó en offside: “No se ría”

Pedro Rosemblat le paró el carro a Milei.

En la Argentina, las discusiones políticas ya no se dan solo en el Congreso o en los canales de noticias: ahora también se juegan en historias de Instagram. Y esta vez, el que se metió de lleno fue Pedro Rosemblat, que decidió no dejar pasar un comentario de Javier Milei y salió a responderle sin filtro.

Milei compartió un mensaje en contra de Pedro Rosemblat

Todo empezó cuando el Presidente compartió en sus redes un fragmento del streaming Gelatina, donde se lo ve a Rosemblat junto a María O’Donnell en un momento que generó polémica: ambos se reían mientras hablaban sobre los métodos de financiamiento de Montoneros. El recorte, difundido por La Derecha Diario, no tardó en escalar.

Milei, fiel a su estilo, acompañó el video con una frase que encendió la mecha: “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente. Fin.”. Un mensaje breve, pero suficiente para instalar el tema y generar repercusión inmediata.

El polémico posteo de Javier Milei.

Pedro Rosemblat no se quedó callado

Lejos de esquivar el cruce, Rosemblat recogió el guante y eligió responder desde el mismo terreno: las redes. Con un mensaje directo, irónico y cargado de intención, le habló sin rodeos al Presidente.

“Sr. Presidente: si le interesa el tema le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich. Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona. Fin”, recordando el pasado por Montoneros de la senadora por LLA.

La respuesta de Pedro Rosemblat.

La respuesta no solo elevó la tensión del intercambio, sino que además sumó un nuevo capítulo a la ya intensa relación entre política, streaming y espectáculo. Porque si algo dejó claro este episodio es que los límites entre esos mundos están cada vez más difusos.

Mientras tanto, en redes sociales el debate explotó. De un lado, quienes respaldaron la crítica sin fundamentos del Presidente. Del otro, quienes celebraron la respuesta de Rosemblat por su tono filoso.

Así, lo que arrancó como un video más terminó convirtiéndose en un nuevo round mediático. Una vez más, Milei quedó expuesto por la doble vara que maneja para todos los temas en los que decide opinar.