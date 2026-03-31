La pobreza terminó 2025 en 28,2% y bajó levemente

La pobreza terminó el 2025 en 28,2% y la indigencia finalizó en 6,3%, de acuerdo al último informe del Indec. Los números corresponden al segundo semestre del año pasado, lo cual representó una leve baja respecto al primer semestre de 2025.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%; en ellos reside el 28,2% de las personas. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,3% de las personas.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.

La evolución de la pobreza y la indigencia está directamente vinculada a la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) con sus ingresos. En ese sentido, respecto al semestre anterior, se registró que el ingreso total familiar promedio creció un 18,3%, mientras que las canastas regionales aumentaron un 11,9% en el caso de la CBA y un 11,3% en la CBT.

Dado que los ingresos avanzaron por encima del costo de ambas canastas, se observó una reducción tanto en los niveles de pobreza como de indigencia en el período analizado en comparación con el semestre previo.

En cuanto a la brecha de pobreza —es decir, la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT—, se ubicó en el 35,7%. El ingreso promedio de estos hogares alcanzó los $ 783.493, mientras que el costo de la canasta básica total para ese mismo grupo fue de $1.219.130. No obstante, la distancia entre ambos valores se redujo en relación con el primer semestre de 2025.

Qué sectores son los más pobres de Argentina

Al analizar la pobreza por grupos etarios, se destaca que el 41,3% de los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En tanto, el porcentaje es del 32,6% entre los jóvenes de 15 a 29 años y del 24,6% en el grupo de 30 a 64 años. Entre los mayores de 65 años, la incidencia desciende al 9,7%.

A nivel regional, la mayor incidencia de pobreza se registra en el Noreste (32,7%) y en Cuyo (32,3%), seguidos por el Noroeste (28,4%) y el Gran Buenos Aires (28,3%). Más atrás se ubican la región Pampeana (26,2%) y la Patagonia (25,4%). En cuanto a la indigencia, los niveles más altos también se concentran en el Noreste (7,5%) y el Gran Buenos Aires (7,0%), mientras que el resto de las regiones presentan porcentajes inferiores.

Por tamaño de aglomerados, en las ciudades con más de 500.000 habitantes la pobreza se redujo en 3,6 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025. En los centros urbanos más pequeños, la caída fue de 2,3 puntos en el mismo período.