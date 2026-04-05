La caída de Milei y la geopolítica del perdedor

Tal vez como nunca en las últimas décadas, Argentina se convirtió en un teatro de operaciones de la geopolítica en guerra. El alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump y Benjamin Netanyahu entró en una fase de consecuencias impredecibles a partir del 28 de febrero, con el inicio del ataque combinado en Irán. Atado a un Trump que no encuentra salida al conflicto que inició, Milei decidió escalar en el enfrentamiento con la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como “terrorista” y la expulsión del encargado de negocios de Irán Mohsen Tehran. Nadie sabe cuál será el costo.

El gobierno de La Libertad Avanza ordenó la expulsión de Teheran el 2 de abril, horas después de que en el Reino Unido se difundiera un dato que lo delata: el plan para extraer petróleo de Malvinas que llevan adelante la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Tal como informó El Destape el jueves pasado, las dos compañías anunciaron su decisión final de inversión por 1800 millones de dólares en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, con el objetivo de producir 55 mil barriles por día y extraer petróleo crudo a partir de 2028.

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Con el barril 50% más caro que antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, en Londres dicen que los kelpers encontrarían con ese negocio una fuente adicional de financiamiento y las islas podrían volverse autosuficientes. Se estima que Malvinas tiene entre 5 y 6 mil habitantes. El último censo realizado en 2021 indicó que hay 3662 habitantes que viven en su mayoría de la pesca y el turismo. A eso hay que sumarle una cifra indeterminada -de por lo menos 2 mil personas- que están en la gigantesca base militar financiada por el Reino Unido. Los especialistas sostienen que si el territorio ocupado por los ingleses desde hace 194 años obtiene mayores fuentes de financiamiento, el Reino Unido puede autorizar el aumento de la migración y tener una población más numerosa, un paso adelante en su política colonial.

Para dar cuenta del extravío de Milei, el ex embajador argentino Jorge Argüello remarca que hoy el presidente tiene como principales aliados a dos potencias que no respaldan el reclamo de soberanía argentina en las Naciones Unidas y se alinean con el bloque del ocupante. El proyecto de Rockhopper y Navitas Petroleum se basa en una licencia de explotación del gobierno colonial y viola dos resoluciones de la ONU, la 31/49, que impide decisiones unilaterales en la zona en disputa, y la 18/03, que alude a la soberanía permanente sobre riquezas y recursos naturales.

La participación de la petrolera israeli en el proyecto extractivo en Malvinas expone la asimetría de las relaciones carnales que ensaya Milei con Netanyahu. El agravio es tal que el presidente tuvo que mencionarlo en su discurso del jueves pasado en Plaza San Martín. “Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, en el yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”, dijo.

Las acciones de Navitas en el plan para llevarse el petróleo de Malvinas deja en ridículo al gobierno argentino. Tanto que, según pudo saber El Destape de fuentes cercanas al gobierno, en diciembre pasado desde la secretaría general de la Presidencia de Karina Milei hicieron gestiones informales para pedirle al canciller israelí Gideon Sa'ar que aclarara la posición de su gobierno sobre el tema. A través de un mensaje en X, el 26 de diciembre, Sa’ar salió del paso: dijo lamentar la situación y se pronunció a favor de una solución pacífica en el territorio donde murieron 649 combatientes argentinos. Al instante, Pablo Quirno agradeció y dijo que las petroleras debían abstenerse de avanzar con el plan. Las dos lo ignoraron por completo.

Sin embargo, Milei hace méritos para convertirse en el empleado del mes. Según Daniel Hadad repitió por lo menos en dos entrevistas en los últimos tres meses, Estados Unidos tiene interés en resolver el conflicto en el Atlántico Sur. El dueño de Infobae, un medio que podría cobrarle derechos de autor a Milei por su alineamiento internacional, sugirió que desde hace seis meses hay negociaciones secretas, auspiciadas por Washington entre Argentina y el Reino Unido. ¿Cuáles serían los términos de un eventual acuerdo?

Hace un año, en el acto del 2 de abril. Milei avaló la autodeterminación de los kelpers, una población implantada en el origen de la ocupación y algo que contradice el principio de integridad territorial que defendió siempre la Argentina en foros internacionales. El objetivo de Trump es el mismo que el ex jefe del Comando Sur Alvin Hosley planteó en su visita de 2025 al puerto de Ushuaia: tomar el control del principal corredor bioceánico militar del continente y ofrecer una alternativa frente al canal de Panamá. Si logra salir airoso de la trampa en que se metió en Medio Oriente, Trump puede retomar esa agenda.

Con la presencia de Axel Kicillof, Ricardo Quintela y el arco heterogéneo de la dirigencia peronista, el acto organizado por el gobernador Gustavo Melella el 2 de abril muestra que la potencia creciente de la causa Malvinas -especialmente entre las nuevas generaciones- pone el reclamo en la agenda de un país que tiene una ubicación estratégica en el Atlántico Sur. Intervenido por el gobierno de Milei, el puerto de Ushuaia es el segundo más cercano a Malvinas y es considerado la puerta de entrada a la Antártida, el continente que concentra el 70% del agua dulce del planeta, según recordó en los últimos días el ambientalista argentino Horacio Werner en una entrevista con El País de España.

En una economía que combina el crecimiento de tres sectores con un universo de perdedores en expansión, Milei arrancó su tercer año de gobierno con números que no cierran por ningún lado. La caída de la recaudación en marzo por octavo mes consecutivo muestra la desesperación de los gobernadores y contradice la euforia por la reducción de la pobreza en el segundo semestre del año pasado. Se suma a la suba de la inflación, el aumento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios registrados en los últimos 5 meses y el aumento récord de la morosidad en las familias y las empresas. La principal fortaleza del gobierno está en la tranquilidad de la superficie, donde acumula reservas y atraso cambiario. Segun Bloomberg, Argentina ofrece "el mejor carry trade en el mercado de emergentes" desde que empezó la guerra.

Para frenar el impacto de la guerra en los precios locales, YPF se acordó de congelar sus precios por 45 días. La “ayuda” al consumidor que promete Horacio Marin llega 35 días tarde, después de que las petroleras aumentaran hasta un 20% sus combustibles. Según un trabajo del Instituto Argentina Grande, desde que Milei aterrizó en Casa Rosada, el precio de la nafta tuvo una suba acumulada del 514%, un 57 % en términos reales.

En la política, Milei tampoco encuentra salida ni forma para recuperar la iniciativa. Mientras el presidente cae en las encuestas, el gobierno de extrema derecha lleva un mes a la defensiva, consagrado como alto exponente de la casta. Con Manuel Adorni devenido en mochila de plomo, Balcarce 50 no tiene margen para hablar de otra cosa. Como si fuera poco, las revelaciones sobre los créditos del Banco Nación complican la agenda del oficialismo en el Congreso. Es lo que le tratan de hacer entender a Martin Menem, que buscará dictamen para la Ley de Glaciares el martes con el objetivo de aprobarla el miércoles en el recinto. El problema ahora es Sharif Menem, el afortunado sobrino de 24 años que consiguió un crédito de 357 millones de pesos. Todo empieza y termina en las adyacencias de Karina porque el presidente del Banco Nación es Dario Wasserman, el poderoso empresario y esposo de Pilar Ramirez, la jefa de LLA en la Ciudad. Desde la oposición, van a tratar de poner el tema en agenda entre las cuestiones de privilegio.

Como si intuyera el cambio de clima vertiginoso, los tribunales comenzaron a ponerle freno a la política de Milei. Sintomático, Comodoro Py empieza a exhibir algo de su poder extorsivo en dirección a los Milei. En respuesta a la presentación de la CGT, el fallo de la justicia contra la reforma laboral dio de baja 80 artículos y remarcó lo que habían advertido los expertos del mundo sindical: la ley que aprobó el Congreso viola la constitución nacional, en especial el artículo 14 bis. A eso se suma, la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo que obliga a Milei a poner en pausa el ajuste brutal que lleva adelante contra las universidades, con el congelamiento de salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles.

Con el riesgo país arriba de los 600 puntos y una montaña de deuda por delante, el gobierno quiere avanzar con las privatizaciones de Transener, la Hidrovía y Nucleoeléctrica. Según un trabajo del centro de Estudios Energéticos, Transener opera el 85% de la red de alta tensión de 500 kv en Argentina y el valor bursátil de las acciones de Enarsa en la compañía es de 299 millones de dólares. Para el negocio se mencionan el grupo Vila-Manzano, Daniel Sielecki, el holding Edison Energía, la familia Brito y Central Puerto.

Dueño del 50% de la transportadora en los inicios del ciclo kirchnerista, cuando pasó de las finanzas a la energía, Marcelo Mindlin alienta a Sielecki, su socio en TGS, para que se quede con el negocio. Sin embargo, los que conocen al dueño de Pampa Energía dicen que la prioridad es llevarse bien con el gobierno de Milei. “Él va a dejar entrar al que le pidan porque su negocio hoy está en TGS, el petróleo, el gas y la urea con Pampa Fértil. Le sirve que le deban el favor de decirle a quién tiene que dejar entrar”, dicen. Mientras YPF remató su planta de fertilizantes ProFertil y el precio de la urea aumentó un 50% desde que comenzó la guerra, Mindlin acelera para construir su propia planta en Bahía Blanca.

Según admite uno de los accionistas de Edison Energía, en el consorcio que incluye a los hermanos Juan y Patricio Neuss hay una convivencia de tres grupos que no acuerdan en todo. Dentro del holding, los empresarios cercanos a Santiago Caputo son los más interesados junto con los dueños de Newsan Rubén Cherñajovsky y Luis Galli.

Toda la estrategia de Milei está atada a la suerte de Trump, hoy sujeto a múltiples contradicciones internas y camino a elecciones cada día más difíciles. El presidente de Estados Unidos acaba de echar a la jefa del Departamento de Justicia y el secretario de Guerra Pete Hegseth viene de purgar a tres altos jefes militares, entre ellos el jefe del Estado mayor del Ejército de Tierra, Randy George, el último de una lista de 17 militares eyectados desde el inicio de la gestión Trump.

Milei pierde con Trump

En una nota publicada el domingo pasado en La Nación, el editor de Mundo Juan Landaburu recordó que desde el Financial Times hasta Luiz Inácio Lula da Silva hoy consideran a Vladimir Putin como el gran ganador geopolítico de la guerra en Medio Oriente. Con el barril de petróleo arriba de los 100 dólares, escribió, el conflicto le resolvió a Putin su problema urgente: el presupuesto. Aun perjudicado por las restricciones que impone la guerra en el suministro de combustible, The Economist eligió presentar en su tapa a Xi Jinping como el gran ganador con la frase de Napoleon: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. Nadie elige a Trump.

A un año del Liberation Day, el nombre que eligió para bautizar su guerra de aranceles global, Trump sigue empantanado. Según se informó el jueves último de manera oficial, el déficit comercial de Estados Unidos volvió a aumentar en febrero y llegó a los 57.300 millones de dólares, una suba del 4,9% con respecto a enero. En el segundo mes del año, las importaciones llegaron a los 372.100 millones de dólares (+ 4,3% en relación a enero) y las exportaciones fueron de 314.800 millones de dólares (+4,2%).

Según la última encuesta de Gallup sobre aprobación mundial, hoy China registra la mayor ventaja sobre Estados Unidos en casi 20 años. Según la medición realizada en más de 130 países -antes de la invasión en Venezuela y la guerra en Medio Oriente-, el 36% de los encuestados aprueba el liderazgo de China y el 31%, el liderazgo de Estados Unidos. Mientras la aprobación de Estados Unidos a nivel mundial cayó del 39% al 31% en los últimos dos años, la de China aumentó del 32% al 36%.

El cambio más notorio se da en el nivel de rechazo a Estados Unidos. En 2024 y 2025, la desaprobación del liderazgo estadounidense llegó al máximo histórico de 48% y la de China se mantuvo estable en el 37%. Lo particular es que el apoyo a Estados Unidos disminuyó 10 puntos en 44 países, incluidos unos cuantos aliados y socios de la OTAN como el Reino Unido, España, Italia e Irlanda. La caída más pronunciada se registró en Alemania, donde el respaldo al liderazgo norteamericano se derrumbó en un 39 %.