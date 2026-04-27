La tercera temporada de House of the Dragon tiene fecha de estreno.

La tercera temporada de la serie dramática House of the Dragon (HBO Max) finalmente llegará en el 2026, para alegría de los fanáticos del universo Game of Thrones. La plataforma reveló la fecha de estreno con un impactante trailer que muestra como seguirá la historia de los Targaryen.

La serie ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen y es protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cooke. La tercera temporada de la serie dramática original de HBO, House of the Dragon se estrena el domingo 21 de junio a las 1:00 AM HBO Max. La temporada constará de ocho episodios, que se emitirán semanalmente hasta llegar al final de temporada el 9 de agosto.

Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie cuenta con un reparto de la tercera conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Los directores de la tercera temporada son Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere. El equipo detrás de camáras está encabezado por el cocreador/showrunner/productor ejecutivo: Ryan Condal; Cocreador/productor ejecutivo: George R.R. Martin; productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Dónde ver todas las temporadas de Game of Thrones y House of the Dragon

La primera y segunda temporada de House of the Dragon, así como todas las temporadas de Game of Thrones y la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos están disponibles en HBO Max. La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos se encuentra actualmente en producción.