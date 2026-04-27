HBO Max confirmó que pasará con Margarita luego de la muerte que golpeó a Cris Morena

Qué pasará con la segunda temporada de Margarita, la exitosa serie de Cris Morena.

La plataforma HBO Max confirmó el estreno de la esperada segunda temporada de Margarita, la serie de televisión de Cris Morena. Los detalles sobre el show que se vio alterado por la trágica muerte de Mila Yankelevich, nieta de 7 años de la productora y creadora de éxitos como Chiquititas y Casi ángeles.

A través de una acción de prensa para fanáticos, HBO Max confirmó que la nueva entrega de Margarita estará disponible a partir del 4 de mayo y, a su vez, compartió un adelanto exclusivo para todos los presentes. Creada por Cris Morena, Margarita se posiciona como una de las producciones argentinas más relevantes del catálogo de la plataforma, combinando romance, aventura y música en una propuesta que retoma su sello característico.

De qué trata Margarita

La serie desarrolla la historia de la lucha de Margarita, junto a Fach y nuevos aliados, unidos para vencer a Delfina. Margarita narra la historia de una joven adolescente, Margarita, interpretada por Mora Bianchi, que ha pasado su vida en distintos hogares de adopción sin conocer su verdadero origen. Un día, aquella decide audicionar para una beca en el Hangar Soho, un reconocido centro artístico dirigido por Delfina Santillán (Isabel Macedo), quien en realidad es su tía.

Este encuentro desata una serie de sospechas en Delfina, quien cree que Margarita podría ser la hija legítima de su hermana Florencia (Florencia Bertotti) y Máximo (Fabio Di Tomaso), y, por lo tanto, la heredera del trono del reino de Krikoragán. La trama toma un giro dramático cuando Delfina, que ha construido su imperio sobre mentiras y manipulaciones, se enfrenta a la posibilidad de que Margarita descubra su verdadero linaje. Nuestra villana favorita había adoptado a una huérfana para fingir que era la hija de Florencia, y así quedarse con toda la herencia familiar. Ahora, con la aparición de Margarita, su plan y su fortuna están en peligro de desmoronarse.

La música es uno de los ejes centrales de la producción, con canciones originales y nuevas versiones de otras producciones, que acompañan el desarrollo de la trama y amplían su universo. El elenco está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes, entre otros, quienes regresan a sus personajes en esta nueva entrega, que también tendrá grandes incorporaciones.

Dónde se puede ver la primera temporada y el musical de Margarita

Tanto la primera temporada como Margarita: Acústico y Margarita: El Musical se pueden disfrutar en la plataforma de streaming HBO Max.