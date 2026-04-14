Reparto de "Hacks", temporada 5 de la serie de HBO Max: elenco y lista de actores

"Hacks" llega a su quinta temporada. (Crédito de foto: HBO)

La serie Hacks, disponible en HBO Max, se consolidó como una de las comedias más inteligentes y filosas de los últimos años, y ahora se prepara para su quinta temporada. La historia sigue la relación profesional, y profundamente conflictiva, entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas en decadencia, y Ava Daniels, una joven guionista con talento pero sin filtro. A lo largo de las temporadas, ambas construyen un vínculo tan tenso como entrañable, atravesado por el choque generacional, la ambición y el costo emocional del éxito en la industria del entretenimiento.

Con una narrativa ágil y diálogos cargados de humor ácido, la serie explora el detrás de escena del stand-up y la televisión, mientras pone el foco en dos mujeres protagonistas que se necesitan más de lo que están dispuestas a admitir.

Reparto principal y personajes en "Hacks"

Jean Smart como Deborah Vance: una diva del stand-up que lucha por mantenerse vigente en un mundo que avanza sin mirar atrás. Su personalidad es tan brillante como implacable.

Hannah Einbinder como Ava Daniels: una joven escritora cancelada que encuentra en Deborah una oportunidad para reconstruir su carrera, aunque su impulsividad suele jugarle en contra.

Jean Smart y Hannah Einbinder. (Crédito de foto: HBO)

Carl Clemons-Hopkins como Marcus: el leal gerente de Deborah, que intenta modernizar su marca mientras lidia con sus propias aspiraciones personales.

Paul W. Downs como Jimmy: representante de Ava, siempre al borde del colapso, pero con un olfato clave para el negocio.

Megan Stalter como Kayla : asistente excéntrica e impredecible que aporta uno de los tonos más descontracturados de la serie.

Christopher Briney: se suma como nuevo personaje en la quinta temporada. Será una joven promesa del entretenimiento que rápidamente capta la atención de la industria.

Christopher Briney se suma a "Hacks". (Crédito de foto: HBO)

"Hacks": la comedia que mantiene su éxito

El anuncio de una quinta temporada no sorprende si se tiene en cuenta el recorrido de Hacks. Desde su estreno, la serie fue aclamada por la crítica y el público, destacándose por su guion afilado y las actuaciones, en especial la de Jean Smart, que le valió múltiples premios, incluidos Emmy. Además, logró algo poco frecuente: sostener su calidad a lo largo del tiempo, renovándose en cada entrega sin perder identidad.

El éxito también se explica por su capacidad de dialogar con distintas generaciones de espectadores, abordando temas como la cancelación, el ego, el feminismo y la reinvención profesional. Con cada temporada, la serie amplió su universo sin dejar de centrarse en su núcleo emocional.