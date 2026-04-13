Un clásico que no pasa de moda: la comedia emotiva del 2007 que arrasa en HBO Max

HBO Max tiene en su catálogo un filme ideal para ver en familia.

HBO Max tiene entre sus productos más vistos a una comedia del 2007 recordada por muchos: Antes de Partir. Se trata de una película estadounidense dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman. El guion, escrito por Justin Zackham, presenta una narrativa de comedia dramática centrada en la relación que surge entre dos hombres con diagnósticos de cáncer terminal.

La trama se desarrolla a partir de la decisión de cumplir una serie de deseos pendientes antes de morir, lo que los lleva a emprender un viaje internacional que transforma sus perspectivas individuales. La historia comienza en un hospital donde coinciden Edward Cole, un empresario multimillonario y solitario, y Carter Chambers, un mecánico con una gran formación autodidacta y una familia sólida.

A pesar de las marcadas diferencias socioeconómicas y de carácter, ambos deciden abandonar el entorno clínico para ejecutar la "lista de deseos" redactada inicialmente por Carter. Esta colaboración permite que Edward aporte los recursos financieros necesarios, mientras que Carter brinda un sentido de propósito y profundidad intelectual a la experiencia compartida.

A lo largo del trayecto, el filme aborda temas como la redención, el perdón y la búsqueda de sentido en las etapas finales de la vida. Mientras visitan destinos icónicos, los protagonistas enfrentan sus propios arrepentimientos; en particular, Cole intenta recomponer el vínculo con su hija, mientras que Chambers reflexiona sobre los sacrificios personales realizados por su bienestar familiar.

La química entre Nicholson y Freeman sostiene el peso de la obra, alternando momentos de humor con reflexiones sobre la mortalidad y el legado humano. Desde su estreno, la producción alcanzó un notable éxito comercial y logró instalar el concepto de la "bucket list" en la cultura popular contemporánea.

Antes de Partir.

Aunque la recepción crítica fue variada, la película se consolidó como un referente dentro de las historias de crecimiento personal en la tercera edad. Su impacto reside en la capacidad de tratar el tema de la enfermedad terminal a través de un relato de amistad y descubrimiento.

Elenco de Antes de Partir